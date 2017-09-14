Температура ночью +1,+6°, при прояснениях заморозки до -2°; днем +8,+13°, - сообщает Северное УГМС.
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Суббота, 23 сентября, 02:09
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/23/53049.html
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23 сентября в Поморье возможны заморозки
В субботу в Архангельской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер переменный 0-5 м/с, на севере и северо-востоке области юго-западный и западный 3-8 м/с.
Температура ночью +1,+6°, при прояснениях заморозки до -2°; днем +8,+13°, - сообщает Северное УГМС.
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