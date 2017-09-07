«Дом Роналда Макдоналда» провёл в Архангельске семинар по адаптивной физкультуре

В четверг, 21 сентября, в школе №1 состоялся семинар благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» по адаптивной физкультуре для детей с ограниченным возможностями здоровья.

Серия подобных семинаров проводится в Архангельской области в рамках проекта «Физкультурно-оздоровительная программа». Проводя эти семинары, специалисты Фонда хотят помочь детям с ОВЗ приспособиться в обществе, используя для этих целей адаптивную физкультуру.

«Дом Роналда Макдоналда» делится своим опытом работы с особыми детьми уже более 20 лет. Первый подобный проект организация запустила ещё в 1995 году. Сейчас Фонд реализует огромное количество благотворительных проектов по всему миру, некоторые из которых успешно реализуются и в России.

Семинар, который 21 сентября прошёл в Архангельске — третий по счёту, до этого они прошли в Северодвинске (20 сентября) и в Новодвинске (19 сентября). Всего в семинарах приняло участие более 100 человек.

- Хорошо , что мы отрабатывали не только теоретические, но и практические элементы, и преподаватели на практической части тоже работали по программам, которые нам предоставляет фонд «Дом Роналда Макдоналда». Немаловажно, что преподаватели знакомятся с правильным спортивным инвентарем , который может быть использован на занятиях адаптивной физической культуры, - отметила руководитель социального кластера Архангельской области Юлия Ковалёва.

Юлия также отметила, что специалисты Фонда не только рассказывают о том, какой инвентарь лучше использовать при работе с детьми с ОВЗ, но и помогают найти поставщиков, которые могут обеспечить учебные заведения всем необходимым для занятий адаптивной физкультурой.

Первая лекция в школе №1 как раз была о специальном спортивном инвентаре. Региональный инструктор-методист по адаптивной физической культуре Артём Сивко провел презентацию о спортивных снарядах для разных нозологических групп, а затем показал на практике, как такие снаряды можно использовать.

Больше всего участникам семинара понравилось практическое занятие с разноцветным парашютом — инструктор показал несколько интересных игр, в которых даже взрослые поучаствовали с большим удовольствием. Так учителя и специалисты по работе с детьми с ОВЗ узнали, как можно легко заинтересовать ребёнка участвовать в занятиях адаптивной физкультурой.

После лекции о спортивном инвентаре специалисты Фонда рассказали, какие методы они рекомендуют использовать для развития внимания у детей с ЗПР и о том, как лучше организовывать и проводить занятия для детей с расстройствами аутистического спектра.

- Прежде всего, мы хотим поделиться нашим опытом работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, ведь Фонд работает над этим более 20 лет. Педагоги, прошедшие наш семинар говорят, что программа актуальна и полезна, а те знания и навыки, которые мы им даём, применимы в повседневной работе с детьми с ОВЗ, а также повышают профессиональную компетентность, - рассказала менеджер региональной физкультурно-оздоровительной программы Благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» Анастасия Шелякова.





