Делегация из Китая посетила пароход "Николай Гоголь" и Северный морской музей

На пароходе «Николай Гоголь» состоялось совещание представителей министерства культуры Архангельской области, ведущих туроператоров региона и делегации из Китая.

В составе китайской делегации – специалисты Государственного управления по делам туризма КНР во главе с заместителем начальника Департамента международного сотрудничества Фэн Литао и руководители крупных туристических компаний Китая.

На совещании обсуждались вопросы организации поездок китайских туристов в Архангельскую область. Делегация из КНР в столице Поморья успела познакомиться со многими достопримечательностями Русского Севера, принять участие в мастер-классах, посетить учреждения культуры, известные предприятия региона.

И эта встреча началась с обзорной экскурсии по старейшему в России пароходу-колеснику «Николай Гоголь». Китайская сторона выразила свой восторг по поводу его уникальности и отличного состояния.

—Объекты турпоказа, которые вам представлены, могут быть включены в любую турпрограмму для массового туриста. В то же время туроператоры Поморья готовы предложить вам индивидуальные, эксклюзивные программы, – отметила начальник отдела развития туризма министерства культуры Архангельской области Анна Тютрина. – Всегда рады видеть туристов из Китая гостями Поморья!

На встрече зарубежные специалисты проявили интерес не только к набирающим популярность арктическим турам на ледоколах, но и к путешествиям по живописным районам области и в ее столицу.

—Очень интересно было бы приезжать в старинные русские дома на Севере, чтобы встречали хозяева в народных костюмах, с хлебом-солью, показывая свои традиции, – отметил Фэн Литао, вспомнив посещение музея под открытым небом «Малые Корелы», вызвавшее много положительных эмоций.

Северные туроператоры рассказали китайским специалистам и коллегам о турах по Архангельской области, как познавательных, так и для активного отдыха. Среди представленных турпродуктов – поездки на Соловки, остров Кий, в Голубино, Кенозерский национальный парк и многие другие.

Большое внимание китайцев привлек активный отдых на Севере: посещение стойбищ оленеводов, зимние туры вокруг Онежского полуострова на снегоходах, летние – на катерах по рекам и Белому морю, с охотой и рыбалкой. В особенности им понравилась возможность забрать трофеи с собой в Китай.

В рамках совещания российская и китайская стороны смогли прояснить ряд практических вопросов. Китайские специалисты интересовались транспортными возможностями операторов, ценами на туры, придавая максимальное значение тем услугам, которые включены в стоимость, и тем, которые туристы из Китая смогут приобрести дополнительно.

—Представленные турпродукты очень интересны нашим туристам. Это то, зачем мы сюда приехали, – так резюмировали встречу члены китайской делегации, отметив, что для них важно понимание таких моментов, как сроки, за которые должны заказываться туры, и условия проживания.

В этой связи, по словам китайских гостей, высока роль налаженных коммуникаций, в том числе, возможность получить информацию о поморских турпродуктах в интернете на китайском языке.

В завершении встречи стороны обменялись контактами для дальнейшего сотрудничества. До отъезда из региона китайцы успели посетить историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные дворы», музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова, Маргаритинскую ярмарку, прогулялись по старинным улицам Архангельска и приняли участие в мастер-классе по росписи козуль, - сообщает министерство культуры Архангельской области.