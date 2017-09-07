На Белом море завершилась пассажирская навигация

В наш порт из последнего в этом году рейса вернулось единственном в нашем регионе пасажирское судно «Беломорье».

Как и в предыдущие 17 навигаций, теплоход раз в неделю выходил из Архангельска назначением в поморские селения Летнего и Зимнего берегов.

Пассажирские перевозки на Белом море традиционно прекращаются с наступлением осени: завершается сезон отпусков и каникул, количество путешествующих резко уменьшается, а время простоев судна резко увеличивается из-за штормов и туманов. И потому теплоход встал у причала острова Мосеев.

До будущей весны транспортным сообщением между областным центром и прибрежными деревнями Мезенского и Онежского районов останется самолет, - пишет портал "Правда Севера".