В столице Поморья полным ходом идёт ремонт дорог

Воспользовавшись установлением сухой погоды, дорожники возобновили работы по замене асфальта на улицах города. Полностью завершен ремонт на трех объектах, на финишную прямую выходит техника еще на 4 дорогах.

На улицах Комсомольская, Тыко-Вылки, Розинга и Дачная уже нанесено верхнее покрытие асфальта, работы здесь завершены. При ремонте использовался современный износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетоном (ЩМА), и дороги должны прослужить долго. Такое же покрытие нанесено на улицах Урицкого и Советская: здесь подрядчик завершает ремонт съездов.

Ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальта на улицах Вельская, Никитова и по мере освобождения техники – на улице Гагарина.

На проспекте Новгородский подрядчик выполнил фрезерование и занимается выравниванием колодцев, готовясь приступить к нанесению выравнивающего слоя. На стадии фрезерования находится ремонт на ул. Стрелковая, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.