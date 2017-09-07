В Архангельске ведутся работы по освещению детских площадок

МУП «Горсвет» продолжает работу по организации освещения игровых и спортивных площадок во дворах.

На этой неделе предприятием проведены работы по организации наружного освещения двух детских игровых площадок: во дворе дома по адресу ул. Дзержинского, д.7 и во дворе дома по адресу ул. Тимме д.2 корп.2, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщил директор МУП «Горсвет» Андрей Супалов, работа по строительству системы освещения детских площадок во дворах жилых домов Архангельска ведется предприятием постоянно, с учетом потребностей жителей города, по их обращениям.

В целях организации освещения на указанных детских площадках МУП «Горсвет» дополнительно установило три новых опоры и смонтировало пять светильников. Система освещения детских площадок по адресам ул. Дзержинского, д.7 и ул. Тимме д.2 корп.2. уже подключена к централизованной системе наружного освещения и включается одновременно со всей системой освещения города.