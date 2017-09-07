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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/22/53036.html

Общество

Депутаты оценили ход работ на Набережной Георгия Седова

Депутаты оценили ход работ на Набережной Георгия Седова
На самом крупном реконструируемом объекте областного центра прошло выездное заседание комитета по промышленной политике, транспорту, связи и экологии областного Собрания депутатов. Председатель комитета Эрнест Белокоровин вместе с региональным министром строительства и архитектуры Михаилом Яковлевым на месте детально ознакомился с ходом ведущихся здесь работ.

Главная цель реконструкции набережной – укрепить размываемый паводками правый берег Северной Двина в Соломбальском округе Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова. После обустройства берегоукрепления будет фактически заново отстроена сама набережная: в двух уровнях, с красивыми и удобными спусками к воде, пешеходными и велодорожками, фонарями и скамейками.

Подрядчик – компания «СпецФундаментСтрой» – набрал хорошие темпы работ: на сегодняшний день забито 260 метров шпунтовой стенки; всего за 2017-й год запланировано пройти около 300 метров – стенка дойдет от причала «Соломбала» до памятника «Всем, кого не вернуло море». Производится вывозка мусора, обратная засыпка песчано-гравийной смесью, запланированы работы по устройству дренажной призмы и оголовка – все, что предусмотрено проектом. Причем подрядчик при наличии финансирования готов вести работы круглый год, независимо от сезона. 

Депутат областного Собрания Эрнест Белокоровин, инициатор проекта реконструкции набережной Седова, считает, что финансирование на будущий год должно быть увеличено:

– Мы вместе с министром строительства регулярно контролируем, как идет реконструкция. В принципе, сейчас основная задача – не снизить набранные темпы работ, а это напрямую зависит от финансирования. Нам предстоит предусмотреть необходимые средства в бюджете 2018 года, чтобы этот проект не превратился в долгострой. На мой взгляд, 11 миллионов из областного бюджета будет недостаточно; эту сумму, я считаю, необходимо увеличить до 30 – 40 миллионов, плюс к этому добиться выделения обещанных ста или более миллионов из федерального бюджета. Взаимопонимание с правительством у нас полное, есть поддержка губернатора, идет деловой разговор с генподрячиком. И нам сейчас важно на этапе обсуждения проекта областного бюджета-2018 убедить коллег-депутатов в необходимости увеличить финансирование этой самой крупной архангельской стройки. Подрядчик готов вести работы и зимой, и в две смены, если потребуется. Так что дело – за стабильным финансированием проекта.

Следующее выездное заседание комитета намечено на конец октября – к этому времени «СпецФундаментСтрой» планирует дойти шпунтовой стенкой от ул. Маяковского до ул. Челюскинцев.

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