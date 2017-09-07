В Архангельске открылась уникальная выставка: на ней ожили картины Ван Гога

21 сентября в ТРЦ «Макси» открылась сверхсовременная мультимедийная выставка «Ван Гог. Живые полотна».

Уникальная экспозиция, которую к 80-летию Архангельской области жителям столицы Севера дарит компания «Мегафон», — синтез высоких технологий и высокого искусства. На ней более ста полотен Ван Гога оживают на 20 проекторах высокого разрешения.

Архангельск стал вторым из городов не миллионников России после Мурманска, в котором открылась эта выставка. В Мурманске выставка тоже была подарком — к столетию города, и там её посмотрели порядка 23 тысяч человек, - сообщает "Регион 29".

Атмосферу вдохновения на открытии выставки создавала не только проекция «Лунной ночи» на всех экранах, но и скрипичное соло участника музыкального сопровождения шоу «Голос» Никиты Дёмина.

Праздничную зелёную ленту на открытии перерезали заместитель министра связи и информационных технологий Архангельской области Виктор Шамов, директор Центра информационных технологий города Архангельска Алексей Яценко и PR-директор Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» Кермен Манджиева.

Кроме того, на связь с Архангельском в режиме видеоконференции вышла гид музея Ван Гога в Амстердаме, в котором хранится около 200 подлинников гения, Елена Бекман. Она рассказала, что у них в музее фотографироваться с оригиналами нельзя — краски испаряются, — и призвала северян воспользоваться уникальным шансом запечатлеть себя на фоне шедевров.

Выставка «Живые полотна» — не просто экспозиция, а биография художника, выстроенная по всем правилам драматургии. Перед глазами зрителей проносятся произведения автора, а вместе с ними — периоды его непростой жизни. Погружаясь во внутренний мир этого высокоодарённого человека, одновременно погружаешься и в себя.

Выставка работает на втором этаже ТРЦ «Макси» с 10:00 до 21:00 до 22 октября. Для абонентов «Мегафона», школьников, студентов и и льготных категорий граждан вход бесплатный.

Телефон для справок 8(8182)434 313

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