В Северодвинске откроется технозона Детского арктического технопарка

В выходные откроется первая в нашем регионе технозона Детского арктического технопарка Архангельской области. Она будет функционировать на базе Центра юношеского научно-технического творчества (ул. Капитана Воронина, 27а).

По плану ДАТА-парк объединит учреждения дополнительного образования и несколько профильных подразделений САФУ.

В ЦЮНТТ будет действовать так называемый IT-квантум. В его рамках станут развиваться смежные направления: робототехника, 3D-технологии, прототипирование и радиоэлектроника.

Школьники, играя, будут изучать передовые технологии и осваивать применение теоретических выкладок на практике. Их наставниками станут не только педагоги ЦЮНТТ, но и опытные инженеры Севмаша, преподаватели САФУ, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.