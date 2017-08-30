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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/22/53027.html

Общество

Участницы Детского хора России из Архангельской области вернулись из Артека

Участницы Детского хора России из Архангельской области вернулись из Артека
Фото пресс-службы Северного народного хора
Четыре талантливые вокалистки, участницы Детского хора России из Архангельской области, Милослава Глотова из Яренска, Елизавета Акопян из Новодвинска, Александра Корякина и Анна Пугачёва из Архангельска вернулись из солнечного «Артека», в котором проходил конкурсный отбор солистов.

Участницы из Архангельской области вместе с остальными 500 юными конкурсантами боролись за право стать лучшими в сольном пении. Однако только 19 человек получили право назваться победителями. Не смотря ни на что, мы гордимся нашими юными певицами, желаем им дальнейших творческих побед и успехов, ведь у них всё ещё впереди.

Куратором поездки группы детей от Архангельской области в «Артек» стала директор Государственного академического Северного русского народного хора Наталья Асадчик. «Мы с ребятами побывали уже на мероприятиях разного уровня, но в конкурсе солистов участвовали впервые, – говорит Наталья Георгиевна. – Для нас было главным не победа, а возможность попробовать свои силы на конкурсе столь высокого уровня. Девочки получили ценные советы и наставления на будущее». 
Помимо состязания участников конкурса солистов Детского хора России ожидали нестандартные обучающие программы в школе, увлекательные мастер-классы, встречи с интересными людьми, а также отдых и веселье. Свои впечатления от поездки участницы выразили в небольших сочинениях, которые они написали с большим теплом в сердце, летя обратно домой.

Александра Корякина, участница конкурса солистов Детского хора России от Архангельской области, воспитанница Детской музыкальной школы № 1 Баренцева региона: «Эту поездку нам подарил Детский хор России. Все дети были очень счастливы, ведь это большая честь – выступать в Артеке. С некоторыми ребятами из хора мы были уже знакомы, но встретить их еще раз было большой радостью. Хочется выразить большую благодарность Всероссийскому хоровому обществу за то, что нам дали возможность съездить в это прекрасное место. Артек развивает в тебе выносливость, силу воли и смелость. Образование в Артековской школе – на очень высоком уровне. Раз в неделю мы ходили в школу, а в остальные шесть дней у нас были сетевые образовательные модули (СОМ), на которых мы изучали второстепенные предметы: историю, географию, биологию и т. д. Во время обучения мы также выезжали на экскурсии, а после писали тесты, за которые нам ставили оценки. Артек – это место, в котором должен побывать каждый ребёнок на планете».

Милослава Глотова, участница конкурса солистов Детского хора России от Архангельской области, выпускница ДШИ Ленского района: «Артек – самый лучший лагерь, это счастье, которое останется в сердце навсегда. У меня было самое лучшее 1 сентября в жизни, а 2 сентября мы начали обучение в школе Артека.  На занятиях мы гуляли, ездили в другие города, писали много, оформляли плакаты, рисовали и веселились. Наши вожатые – самые лучшие. Каждое утро они поднимали нам настроение, если оно было не очень. У нас был тяжёлый и трудный график, но ложились спать мы с огромными впечатлениями от прожитого дня. Я очень рада, что попала в Артек. Спасибо Детскому хору России и моим родителям за такую возможность».

Анна Пугачёва, участница конкурса солистов Детского хора России от Архангельской области, воспитанница Детской музыкальной школы № 1 Баренцева региона: «У меня много хороших впечатлений о нашем отряде, о лагере, а в особенности о вожатых. Они самые лучшие. Я их уважаю и никогда не забуду. Надеюсь, мы ещё увидимся! Ещё мне очень понравилась образовательная программа СОМ, в рамках которой мы изучали историю, биологию и другие предметы в музеях. Я никогда не забуду эту смену. Наш отряд был самым лучшим и назывался «NONSTOP». Наш девиз: «Не важно, что произойдёт. NONSTOP всегда идёт вперёд».

Елизавета Акопян, участница конкурса солистов Детского хора России от Архангельской области, воспитанница ДШИ г. Новодвинска: «В Артеке было очень интересно, было интересно учиться и узнавать много нового. Мы посещали прелестные места и волшебные замки. У нас также были разные конкурсы и мероприятия. Больше всего мне понравился поход на гору Аю-Даг. Было очень тяжело на неё забираться, но когда мы пришли на самый верх, перед нами открылся потрясающий вид. В столовой нас кормили вкусно и полезно. А еще там был стол вкусняшек «Анимация», на котором при нас готовили вафли, блинчики и тосты. В Артеке мне очень понравилось. Желаю всем детям съездить туда».

Пресс-служба Северного народного хора, Сегодня 09:00

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