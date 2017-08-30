Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер переменный 0-5 м/с. Температура ночью -2,+3°; днем +8,+13°, - сообщает Северное УГМС.
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22 сентября температура воздуха в Поморье поднимется до +13
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Пятница, 22 сентября, 10:30
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/22/53026.html
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22 сентября температура воздуха в Поморье поднимется до +13
В пятницу в Архангельской области ожидается переменная облачность. Днем на северо-западе области пройдет дождь.
Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер переменный 0-5 м/с. Температура ночью -2,+3°; днем +8,+13°, - сообщает Северное УГМС.
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