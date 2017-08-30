Юные экскурсоводы Кенозерского нацпарка отправились в Абакан

Мероприятие, открывшееся 19 сентября в Абакане, является одним из ключевых экопросветительских событий Года особо охраняемых природных территорий. Слет посвящен 100-летию заповедной системы России и призван привлечь внимание общества к важной роли заповедных территорий в деле сохранения природного и культурного наследия нашей страны.

Кенозерский национальный парк на форуме, где собрались молодые специалисты и волонтеры, а также педагоги из разных стран мира, представляют главный специалист отдела экологического просвещения Анастасия Мазур и ученицы Школы юного экскурсовода Сабина Подосенова из деревни Вершинино и Валерия Куликова из деревни Морщихинской.

Школьники и молодежь, объединенные в Движение друзей заповедных островов, действующее с 2001 года, изучают природу и помогают ее сохранять. Они объединены в группы поддержки заповедников, национальных и природных парков, иных заповедных островов. Это команды юных натуралистов и краеведов, юных биологов и экологов, юных экожурналистов и участников экологических театров, молодежи, увлеченной новыми технологиями, которые «служат» природе. На сегодняшний день движение объединяет более сотни клубов друзей заповедных островов по всей стране.

В первый день работы Слета юные экскурсоводы познакомились с другими заповедными островами и клубами друзей, посетили тренинги на командообразование, и семинар «Создание Историй Друзей». Анастасия Мазур, в свою очередь, приняла участие в семинаре, посвященном проектному и системному мышлению.

Второй день работы мероприятия начался выставкой проектов, реализованных на территориях ООПТ. Стенд и доклад представителей Парка был посвящен обновленной «Тропе муравейников». 20 сентября состоялось и торжественное открытие Слета, на котором выступили организаторы форума, директор Хакасского заповедника Виктор Непомнящий, и космонавт, основатель Российского движения школьников Сергей Рязанский. Открытие Слета отметили экологическим флешмобом, посадив несколько аллей деревьев и кустарников.

Дальнейшая программа дня включала в себя уроки в Школе Друзей природы «Заповедные территории России» и «Мой Заповедный остров», интерактивные беседы с представителями заповедных территорий и работу над «легендой», что в будущем будет мотивировать людей сохранять, охранять и защищать природу. Для «взрослых» же участников мероприятия состоялся круглый стол по обмену опытом работы.

Продлится Слет до 23 сентября.