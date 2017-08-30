В Архангельске обсуждают возможности организации арктических туров для китайцев

Делегация КНР прибыла в Архангельскую область для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере туризма. Визит состоялся в рамках Маргаритинской ярмарки.

Китайские партнёры познакомились с культурными достопримечательностями Архангельска и обсудили возможности развития туризма на встрече в правительстве региона.

Господин Фэн Литао отметил, что поездка китайской делегации в Архангельскую область стала логичным развитием двусторонних контактов, установленных на международном форуме «Арктика – территория диалога», который прошёл в Архангельске в марте этого года. Напомним, в форуме принимал участие вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян.

В 2016 году количество туристов из Китая, посещающих различные страны, составило 120 миллионов человек. Объем средств, которые тратят китайские туристы, по словам Фэн Литао, достигает сотен миллиардов долларов. Растёт и российско-китайский туристический обмен. Так, в прошлом году количество россиян, посетивших Китай, составило 1,45 миллиона человек, а китайских туристов, приехавших в Россию, – 1,6 миллиона человек.

Руководитель китайской делегации подчеркнул, что видит хорошие перспективы сотрудничества с Архангельской областью в сфере туризма.

Как сообщил управляющий директор компании «Тари Тур», член ассоциации «Мир без границ» Игорь Кузьмин, перспективным направлением для увеличения турпотока китайских гостей может стать арктический туризм.

При этом развитию сотрудничества Архангельской области с Китаем в сфере туризма может помочь внедрение программы «China Friendly» в гостиницах Архангельска. Это программа призвана создать комфортную среду пребывания для китайских туристов и направлена на продвижение российского турпродукта на международном рынке.

Игорь Кузьмин сообщил о возможности организации встречи представителей этой программы с заинтересованными туроператорами и отельерами Поморья.

Кроме того, представители стройиндустрии региона заинтересованы в изучении передового опыта строительства в КНР. С этой целью архангельская делегация в ближайшее время планирует посетить одну из крупнейших выставок в сфере строительных технологий в Китае, - сообщает пресс-служба правительства области.