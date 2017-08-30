В Поморье пять учреждений культуры получат средства для создания доступной среды

В министерстве культуры Архангельской области состоялось заседание конкурсной комиссии по распределению субсидий по программе «Доступная среда».

В рамках программы на конкурсной основе предоставляется финансирование на обеспечение доступности в муниципальных учреждениях культуры. На этот раз победителями признаны:Красноборский, Няндомский, Приморский и Вельский районы, а также Коряжма.

На выделенные средства удобный доступ для маломобильных граждан и инвалидов обеспечат в Алексеевском культурно-досуговом центре, Няндомском районном центре культуры и спорта, Уемском доме культуры, Вельской детской школе искусств и Центральной детско-юношеской библиотеке Коряжмы.