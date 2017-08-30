В Архангельске открылась деловая программа Маргаритинки

Деловая программа продлится с 21 по 23 сентябряДеловая программа продлится с 21 по 23 сентября. Торжественное открытие состоялось в актовом зале САФУ имени М.В. Ломоносова.

В течение трёх дней на различных площадках состоятся более двух десятков мероприятий для предпринимателей. Среди них – круглый стол, посвящённый созданию малых перерабатывающих производств продукции агропромышленного комплекса, «Проектный завод», панельная дискуссия с участием губернатора Игоря Орлова «Формирование и развитие региональной производственно-логистической инфраструктуры».

В последний день программы будут подведены итоги проекта «Стань социальным предпринимателем».

За награждением победителей последует семинар «Социальное предпринимательство как механизм развития территории», где приглашённые эксперты расскажут о существующих моделях социального бизнеса, возможных источниках финансирования проектов, искусстве «сторителлинга». Мероприятие организовано фондом «Наше будушее» совместно с Корпорацией развития Архангельской области, - сообщает пресс-служба правительства области.