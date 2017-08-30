Новости дня

В Поморье пять учреждений культуры получат средства для создания доступной среды

Ведущая «Пятого канала» проведет в Архангельске открытую лекцию

Столица Поморья присоединится к Всероссийскому дню ходьбы

В Архангельске открылась деловая программа Маргаритинки

Мобильная версия 16+

Четверг, 21 сентября, 16:49

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/21/53018.html

Общество

В округе Майская Горка ликвидировали несанкционированную свалку

В округе Майская Горка ликвидировали несанкционированную свалку
Фото из архива "Двины-информ"
Свалка была выявлена в марте этого года на территории земельного участка между улицами Лесопильщиков и Ленина. В ходе рейда активисты ОНФ зафиксировали захламление участка приблизительно в полгектара твердыми коммунальными отходами, строительным мусором и древесными отходами.

Общественники обратились в администрацию округа с просьбой принять меры по ликвидации очага отходов. В итоге представители власти заключили контракт и силами подрядной организации провели сбор, транспортировку и утилизацию отходов. Всего было вывезено почти 70 тонн мусора, затраты составили порядка 90 тысяч руб-лей, сообщает пресс-служба ОНФ, - сообщает пресс-служба городской администрации.

– В Год экологии мы продолжим вместе с неравнодушными жителями Поморья выявлять несанкционированные объекты размещения отходов в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» и стараться сделать так, чтобы они были уничтожены, – прокомментировала представитель регионального штаба ОНФ Айман Тюкина. – Но самое главное заключается в том, чтобы наши граждане сломали в себе стереотип вседозволенности по отношению к природе, к родной земле. Нам нужно беречь природные богатства, а не губить.

– Эта свалка не копилась годами, она образовалась одномоментно, кто-то вывез туда строительный мусор, частично битый кирпич, асфальтную крошку, железобетонные изделия, – объяснил заместитель главы округа Майская Горка Алексей Ганущенко. – Было возбуждено дело об административном правонарушении, однако виновных найти не удалось, свидетелей не оказалось. Мы предполагаем, что все это возилось в ночное время. После того как свалка была ликвидирована, администрация округа произвела работы по ограничению доступа на эту территорию, подъезда к бывшей свалке теперь нет.

Сегодня 14:18

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске открылась деловая программа МаргаритинкиСегодня 15:00

Парламентарии о рыбе: и ловить сложно и купить негдеСегодня 12:50
1 комментарий

В уголовном деле Светланы Бральниной обнаружились новые эпизодыСегодня 09:51
1 комментарий

21 сентября в Поморье ожидается небольшой дождьСегодня 09:00

Железной рукой: Игорь Годзиш поборет хамство и мат в автобсуахВчера 16:13
5 комментариев

Общество

В Поморье пять учреждений культуры получат средства для создания доступной средыСегодня 16:30

Ведущая «Пятого канала» проведет в Архангельске открытую лекцию Сегодня 16:01

В Архангельске открылась деловая программа МаргаритинкиСегодня 15:00

Парламентарии о рыбе: и ловить сложно и купить негдеСегодня 12:50
1 комментарий

Архангельск посетила делегация из НорвегииСегодня 12:48

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Поморье пять учреждений культуры получат средства для создания доступной среды

Ведущая «Пятого канала» проведет в Архангельске открытую лекцию

В Архангельске открылась деловая программа Маргаритинки

Парламентарии о рыбе: и ловить сложно и купить негде

"Ростелеком" приглашает жителей и гостей Архангельска на Маргаритинскую ярмарку

В январе – августе заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 467,3 тыс. м³

Предприниматели региона посетят семинар об открытии бизнеса в сфере образования

Архангельские школьники участвуют в бизнес-сити-квесте

В Коряжме в рамках государственно-частного партнерства строится школьный спортивно-технический комплекс

Игорь Скубенко назначил "социального" зама

Это не она: в соцсетях появилась фейковая страница Надежды Виноградовой

Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом

Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь Скубенко

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

В Архангельске задержан нерадивый отец, находящийся в федеральном розыске

В Онеге женщина заплатит приличный штраф за непотушенную сигарету

В Архангельске пенсионерка сломала ребра в маршрутке

В уголовном деле Светланы Бральниной обнаружились новые эпизоды

В силу вступил приговор по уголовному делу о смертельном ДТП в Красноборском районе

Столица Поморья присоединится к Всероссийскому дню ходьбы

В Архангельске стартовала Специальная Олимпиада

Новая спортивная площадка открылась в селе Ломоносово

Определены победители финала Кубка области по стендовой стрельбе

В Северодвинске прошёл региональный фестиваль футбола

На камерной сцене Архангельского театра драмы сыграли спектакль немецкого режиссера

Церемония открытия Маргаритинки состоится 22 сентября

Артисты из Карелии, Коми и Вологды выступят в Архангельске

Культурные центры города начинают творческий сезон

Выставка художника Владимира Коркодыма «Поэзия правды» открылась в Вельске
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru