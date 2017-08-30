Новости дня

В Поморье пять учреждений культуры получат средства для создания доступной среды

Ведущая «Пятого канала» проведет в Архангельске открытую лекцию

Столица Поморья присоединится к Всероссийскому дню ходьбы

В Архангельске открылась деловая программа Маргаритинки

Мобильная версия 16+

Четверг, 21 сентября, 16:49

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/21/53015.html

Общество

Парламентарии о рыбе: и ловить сложно и купить негде

Парламентарии о рыбе: и ловить сложно и купить негде
В Архангельске сегодня открылось первое заседание комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. Тема для нашего региона весьма актуальна – положение в рыбной отрасли.

В заседании комитета приняли участие парламентарии Архангельской, Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Псковской областей и Санкт-Петербурга. Такой формат работы и общения опробован впервые, и он направлен на объединение действий законодательных органов.

Что касается ситуации в рыбном хозяйстве, которую обсуждали на заседании комитета ПАСЗ, то дела в ней идут не совсем хорошо. Правда, министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова отметила, что средняя зарплата в отрасли в нашем регионе на сегодня самая высокая в экономике – порядка 78 тысяч рублей. Приходят в отрасль и частные инвестиции, неплохо помогает областное правительство. Однако проблемы все-таки остаются. В первую очередь они касаются работы рыболовецких колхозов, которые сегодня теряют прибыль из-за разного рода запретительных мер.

Так, в России уже шесть лет не могут принять закон о любительском рыболовстве, значительно облегчающий деятельность частников. Например, охотничье законодательство позволяет человеку, поймавшему семь куропаток, три из них съесть, а еще четыре продать тем же коммерческим структурам. Рыбаку же, поймавшему семь щук, это сделать не позволяет несовершенство законов. То есть, съесть-то ты сможешь, а вот продать… Продажа уже считается незаконной, хотя люди торгуют рыбой на рынках и у дорог. Как раз закон о любительском рыболовстве поможет им реализовать продукцию тем же рыболовецким колхозам. А те, в свою очередь, задействуют специализированные магазины.

Говоря о сложном положении в отрасли, представитель Мурманской областной думы Максим Белов вспомнил советские годы, когда Мурманск был буквально завален рыбой. «Сегодня ситуация более, чем странная. Люди живут в приморских районах, но не могут нормально ловить рыбу. Итог – массовая миграция. С 1 миллиона 300 тысяч население Мурманской области сократилось до 740 тысяч. Рыбохозяйственная отрасль развивается слишком медленно, а села, где раньше активно ловили рыбу, попросту умирают. Нет на прилавках охлажденной рыбы, которую выгоднее вывезти за границу или продать переработчикам, чем продавать в регионах вылова. Выходом я вижу принятие закона о любительском рыболовстве. Он поможет отрегулировать отношения рыбаков, рыбакколхозов и государства».

Представители других парламентов СЗФО идею мурманского коллеги поддержали. Законопроект о любительском рыболовстве был принят Госдумой в первом чтении, но вот уже пять лет пылится в комитете. Говорят, что есть принципиальные возражения у Росрыболовства. В случае его принятия, облегчится жизнь трех миллионов человек на Северо-Западе, задействованных в отрасли. Рыбакколхозы и простые рыбаки этого закона очень ждут.

Заместитель председателя облсобрания Юрий Сердюк: "Эта и другие инициативы, озвученные сегодня на заседании комитета, будут рассмотрены в октябре на Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада в Мурманске, после чего, надеемся, что наши предложения будут услышаны в федеральных органах исполнительной и законодательной власти".

Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов: «Создание нового комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России отвечает потребностям нашего региона, где на юге области особую роль играет сельское хозяйство, а север немыслим без рыбной промышленности. По последним данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников балансовая прибыль в первом полугодии 2017 года сократилась на 18,7 %, впервые с 2014 года. Причин здесь несколько, и среди них не только сокращение потребительской способности населения.

Наша задача – создать условия, чтобы на прилавках региона рыбы было больше, а цена на нее меньше. Но при этом не забывать интересы предприятий рыбной отрасли региона. Ведь от результатов их финансово-экономической деятельности зависят вложения в модернизацию и строительство судов.

В последние годы наша страна уверенно идет по пути импортозамещения. И здесь особую роль играет АПК и рыбохозяйственный комплекс. Сейчас многое делается как на федеральном, так и на региональном уровне. Нам нужно активнее совершенствовать правовую основу развития аграрного сектора, увеличивать вложения в социальную сферу села. Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года обсуждалась на недавнем международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

В рамках дискуссии акцент сделан на необходимости увеличения доли производства продукции с высокой добавочной стоимостью. Сегодня отрасль готова к качественному развитию: необходимо стимулировать инвестиции в обновление флота, инфраструктуры, в создание новых рабочих мест.

Для более эффективной работы необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу. Для этого необходимо максимально использовать возможности нашей Парламентской Ассоциации». 

Юрий Севастьянов, Сегодня 12:50

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
12, сегодня 14:43

Рыбный регион и без рыбы
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске открылась деловая программа МаргаритинкиСегодня 15:00

В уголовном деле Светланы Бральниной обнаружились новые эпизодыСегодня 09:51
1 комментарий

21 сентября в Поморье ожидается небольшой дождьСегодня 09:00

Железной рукой: Игорь Годзиш поборет хамство и мат в автобсуахВчера 16:13
5 комментариев

В Архангельске 97,4% домов подключены к теплоснабжениюВчера 12:38

Общество

В Поморье пять учреждений культуры получат средства для создания доступной средыСегодня 16:30

Ведущая «Пятого канала» проведет в Архангельске открытую лекцию Сегодня 16:01

В Архангельске открылась деловая программа МаргаритинкиСегодня 15:00

В округе Майская Горка ликвидировали несанкционированную свалкуСегодня 14:18

Архангельск посетила делегация из НорвегииСегодня 12:48

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Поморье пять учреждений культуры получат средства для создания доступной среды

Ведущая «Пятого канала» проведет в Архангельске открытую лекцию

В Архангельске открылась деловая программа Маргаритинки

В округе Майская Горка ликвидировали несанкционированную свалку

"Ростелеком" приглашает жителей и гостей Архангельска на Маргаритинскую ярмарку

В январе – августе заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 467,3 тыс. м³

Предприниматели региона посетят семинар об открытии бизнеса в сфере образования

Архангельские школьники участвуют в бизнес-сити-квесте

В Коряжме в рамках государственно-частного партнерства строится школьный спортивно-технический комплекс

Игорь Скубенко назначил "социального" зама

Это не она: в соцсетях появилась фейковая страница Надежды Виноградовой

Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом

Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь Скубенко

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

В Архангельске задержан нерадивый отец, находящийся в федеральном розыске

В Онеге женщина заплатит приличный штраф за непотушенную сигарету

В Архангельске пенсионерка сломала ребра в маршрутке

В уголовном деле Светланы Бральниной обнаружились новые эпизоды

В силу вступил приговор по уголовному делу о смертельном ДТП в Красноборском районе

Столица Поморья присоединится к Всероссийскому дню ходьбы

В Архангельске стартовала Специальная Олимпиада

Новая спортивная площадка открылась в селе Ломоносово

Определены победители финала Кубка области по стендовой стрельбе

В Северодвинске прошёл региональный фестиваль футбола

На камерной сцене Архангельского театра драмы сыграли спектакль немецкого режиссера

Церемония открытия Маргаритинки состоится 22 сентября

Артисты из Карелии, Коми и Вологды выступят в Архангельске

Культурные центры города начинают творческий сезон

Выставка художника Владимира Коркодыма «Поэзия правды» открылась в Вельске
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru