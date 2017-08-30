Парламентарии о рыбе: и ловить сложно и купить негде

В Архангельске сегодня открылось первое заседание комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. Тема для нашего региона весьма актуальна – положение в рыбной отрасли.

В заседании комитета приняли участие парламентарии Архангельской, Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Псковской областей и Санкт-Петербурга. Такой формат работы и общения опробован впервые, и он направлен на объединение действий законодательных органов.

Что касается ситуации в рыбном хозяйстве, которую обсуждали на заседании комитета ПАСЗ, то дела в ней идут не совсем хорошо. Правда, министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова отметила, что средняя зарплата в отрасли в нашем регионе на сегодня самая высокая в экономике – порядка 78 тысяч рублей. Приходят в отрасль и частные инвестиции, неплохо помогает областное правительство. Однако проблемы все-таки остаются. В первую очередь они касаются работы рыболовецких колхозов, которые сегодня теряют прибыль из-за разного рода запретительных мер.

Так, в России уже шесть лет не могут принять закон о любительском рыболовстве, значительно облегчающий деятельность частников. Например, охотничье законодательство позволяет человеку, поймавшему семь куропаток, три из них съесть, а еще четыре продать тем же коммерческим структурам. Рыбаку же, поймавшему семь щук, это сделать не позволяет несовершенство законов. То есть, съесть-то ты сможешь, а вот продать… Продажа уже считается незаконной, хотя люди торгуют рыбой на рынках и у дорог. Как раз закон о любительском рыболовстве поможет им реализовать продукцию тем же рыболовецким колхозам. А те, в свою очередь, задействуют специализированные магазины.

Говоря о сложном положении в отрасли, представитель Мурманской областной думы Максим Белов вспомнил советские годы, когда Мурманск был буквально завален рыбой. «Сегодня ситуация более, чем странная. Люди живут в приморских районах, но не могут нормально ловить рыбу. Итог – массовая миграция. С 1 миллиона 300 тысяч население Мурманской области сократилось до 740 тысяч. Рыбохозяйственная отрасль развивается слишком медленно, а села, где раньше активно ловили рыбу, попросту умирают. Нет на прилавках охлажденной рыбы, которую выгоднее вывезти за границу или продать переработчикам, чем продавать в регионах вылова. Выходом я вижу принятие закона о любительском рыболовстве. Он поможет отрегулировать отношения рыбаков, рыбакколхозов и государства».

Представители других парламентов СЗФО идею мурманского коллеги поддержали. Законопроект о любительском рыболовстве был принят Госдумой в первом чтении, но вот уже пять лет пылится в комитете. Говорят, что есть принципиальные возражения у Росрыболовства. В случае его принятия, облегчится жизнь трех миллионов человек на Северо-Западе, задействованных в отрасли. Рыбакколхозы и простые рыбаки этого закона очень ждут.

Заместитель председателя облсобрания Юрий Сердюк: "Эта и другие инициативы, озвученные сегодня на заседании комитета, будут рассмотрены в октябре на Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада в Мурманске, после чего, надеемся, что наши предложения будут услышаны в федеральных органах исполнительной и законодательной власти".

Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов: «Создание нового комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России отвечает потребностям нашего региона, где на юге области особую роль играет сельское хозяйство, а север немыслим без рыбной промышленности. По последним данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников балансовая прибыль в первом полугодии 2017 года сократилась на 18,7 %, впервые с 2014 года. Причин здесь несколько, и среди них не только сокращение потребительской способности населения.

Наша задача – создать условия, чтобы на прилавках региона рыбы было больше, а цена на нее меньше. Но при этом не забывать интересы предприятий рыбной отрасли региона. Ведь от результатов их финансово-экономической деятельности зависят вложения в модернизацию и строительство судов.

В последние годы наша страна уверенно идет по пути импортозамещения. И здесь особую роль играет АПК и рыбохозяйственный комплекс. Сейчас многое делается как на федеральном, так и на региональном уровне. Нам нужно активнее совершенствовать правовую основу развития аграрного сектора, увеличивать вложения в социальную сферу села. Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года обсуждалась на недавнем международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

В рамках дискуссии акцент сделан на необходимости увеличения доли производства продукции с высокой добавочной стоимостью. Сегодня отрасль готова к качественному развитию: необходимо стимулировать инвестиции в обновление флота, инфраструктуры, в создание новых рабочих мест.

Для более эффективной работы необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу. Для этого необходимо максимально использовать возможности нашей Парламентской Ассоциации».