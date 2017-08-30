Архангельск посетила делегация из Норвегии

Главная цель гостей, в числе которых генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал, участие в Маргаритинской ярмарке.

В ходе визита норвежская делегация также познакомится с жемчужинами культуры региона. Гости уже побывали в музее деревянного зодчества «Малые Корелы» и планируют посещение Соловецкого архипелага.

Но главная цель – участие в центральных мероприятиях деловой и культурной программы Маргаритинской ярмарки, в том числе в российско-норвежской научно-практической конференциии «Организация прибрежного и любительского рыболовства».

Эрик Сведал поздравил Архангельскую область с 80-летним юбилеем, подчеркнув, что Русский Север является приоритетной территорией в рамках развития российско-норвежского сотрудничества.

Норвежские гости проявили заинтересованность в развитии проектов в сфере судостроения. В перспективе на территории области возможна организация совместного строительства рыбопромысловых судов, как крупнотоннажных, так и малотоннажных, в которых особенно заинтересованы рыболовецкие колхозы Архангельской области, сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства Архангельской области.