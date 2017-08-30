Под Северодвинском пройдут свои "Игры престолов"

11-й северодвинский молодёжный турслёт состоится по традиции на берегу реки Солза с 22 по 24 сентября. В этом году он пройдёт по мотивам популярного сериала «Игры престолов».

К участию приглашаются команды из шести человек. Возраст - от 16 до 35 лет. О своём желании уже заявили около двух десятков команд из Северодвинска, а также Онеги и Приморского района.

Наряду с традиционными туристическими дисциплинами - полоса препятствий, бивуак, топографическая съёмка и так далее, - участникам слёта предстоит возвести несколько «престольных» арт-объектов, пройти ряд квестов по мотивам этого сериала. Все состязания разделены на три блока - «Туристические навыки», «Спортивный туризм» и «Творчество», - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

Более подробно о предстоящем событии можно узнать в соцсетях по ссылке.