Жители Северодвинска смогут бесплатно пройти диспансеризацию в выходной день

Северодвинская городская поликлиника № 1 будет работать в субботу 23 сентября с 9.00 до 13.00.

В это время горожане 21, 24, 27, 30, 33 и 36 лет (1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981 годов рождения), прикрепленные к Первой поликлинике, могут бесплатно пройти диспансеризацию в режиме одного дня.

Заведующая отделением медицинской профилактики Анна Казайкина сообщила, что в субботу 23 сентября с целью выявления факторов риска заболеваний в кабинете № 405 пройдет анкетирование, определение индекса массы тела, уровня общего холестерина и глюкозы в крови, суммарного сердечно-сосудистого риска по шкале SCOR.

Терапевт будет осматривать в кабинете № 318. Клинический анализ крови надо будет сдать в кабинетах № 206-207, мочи в каб. № 208. При необходимости можно будет пройти флюорографию в каб. № 103.

Для женщин в кабинете № 317 будет организован осмотр акушерки с взятием мазка на цитологическое исследование, - сообщает портал "Правда Севера".

Перед прохождением диспансеризации необходимо прийти в поликлинику натощак, до выполнения каких-либо физических нагрузок. Взять с собой медицинский полис, утреннюю порцию мочи в объеме 100 мл, пеленку. За направлениями на исследования обратиться в кабинет № 405, предварительно заказав амбулаторную карту в регистратуре, сообщают в поликлинике.