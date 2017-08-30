С 16 октября в Архангельске начнут травить крыс По постановлению главного государственного санитарного врача по Архангельской области дератизация (мероприятия по уничтожению грызунов) пройдет в Архангельске с 16 октября по 30 ноября. Региональный Роспотребнадзор предупреждает: во избежание отравлений домашних животных убедительная просьба при выгуле держать их на поводке, не оставлять без присмотра, не допускать употребление животными в пищу отбросов. Нашли ошибку? Выделите текст,

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