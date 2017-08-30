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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/21/53007.html

Общество

С 16 октября в Архангельске начнут травить крыс

С 16 октября в Архангельске начнут травить крыс
По постановлению главного государственного санитарного врача по Архангельской области дератизация (мероприятия по уничтожению грызунов) пройдет в Архангельске с 16 октября по 30 ноября.

Региональный Роспотребнадзор предупреждает: во избежание отравлений домашних животных убедительная просьба при выгуле держать их на поводке, не оставлять без присмотра, не допускать употребление животными в пищу отбросов.

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