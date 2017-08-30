Температура воздуха ночью +4,-1°; днем +8,+13°, - сообщает Северное УГМС.
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Четверг, 21 сентября, 10:07
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/21/53006.html
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21 сентября в Поморье ожидается небольшой дождь
Переменная облачность. Ночью в южных районах местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный и восточный 0-5 м/с.
Температура воздуха ночью +4,-1°; днем +8,+13°, - сообщает Северное УГМС.
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