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Железной рукой: Игорь Годзиш поборет хамство и мат в автобсуах

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/20/53004.html

Общество

Железной рукой: Игорь Годзиш поборет хамство и мат в автобсуах

Железной рукой: Игорь Годзиш поборет хамство и мат в автобсуах
Сегодня на сессии Архангельской городской Думы были утверждены Правила пользования автомобильным транспортом, осуществляющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам. Таким образом, теперь для перевозчиков и пассажиров появится своеобразный свод правил, по которым отныне придется существовать.

Глава Архангельска Игорь Годзиш с самого начала своей деятельности на посту заявлял, что намерен сделать рынок автоперевозок в городе цивилизованным. Вот что он сказал сегодня:

- Принципиальная позиция Администрации Архангельска – качество автобусных перевозок необходимо менять. В областном центре горожан будут обслуживать современные низкопольные автобусы, требования к соблюдению графиков и маршрута, объявлению остановок, внешнему виду и поведению кондукторов и водителей изложены в муниципальных контрактах. А Правила пользования предназначены как для перевозчиков, так и для пассажиров, которые смогут непосредственно в салоне автобуса прочитать, что они обязаны делать, на что имеют право, и что им обязан предоставить перевозчик.

Так, в новых правилах предусмотрено, что водитель обязан останавливаться для посадки и высадки пассажиров во всех остановочных пунктах, предусмотренных маршрутом, а кондуктор должен оказывать помощь инвалидам. Кондуктору и водителю запрещается включать громкую музыку, курить в транспортном средстве даже при отсутствии в нем пассажиров, использовать рации во внеслужебных целях и употреблять нецензурные выражения.

Стоит отметить, что минувшим летом Игорь Годзиш три раза прокатился на общественном транспорте и сделал свои выводы о его работе. Сначала он проехал на самом "легком" маршруте - № 54, а затем уже поездил по городским окраинам - Сульфату и Фактории на маршрутах № 60 и 44. Причем, в двух последних маршрутах Игорь Викторович ездил инкогнито, один раз в темных очках. Свои замечания перевозчикам он сразу же высказал, оставшись недовольным пропуском остановок, теснотой и уровнем обслуживания пассажиров. Сами перевозчики на "автобусную перестройку" в Архангельске отреагировали болезненно и заявили, что городу может угрожать "транспортный коллапс", а также заисилие иногородних коммерсантов, которые якобы вытеснят местных. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 16:13

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Комментарии
Эсквайр, сегодня 18:15

…запрещается включать громкую музыку, курить даже при отсутствии в нем пассажиров, плевать на пол, употреблять нецензурные выражения. ******************************************************************************** … 21-й век на дворе, а Правила написаны как будто для дикарей в набедренных повязках, дОжили архангелогородцы! Годзиш - молоток! взялся за воспитание папуасов

Ну и ну, сегодня 19:20

Обычно ведётся организационная работа по организации и контролю и техническая по приобретению новой техники, обустройству остановок, технические проверки... А зачем нужны правила, на которые всем плевать ? На остановках давно запрещено курить ну и что ? Чем занимается годзила-мученик не понятно.

игорь, сегодня 20:02

не верю Годзиша. свой интерес у него

Эсквайр, сегодня 20:16

… посыл Годзиша таков - на зеркало неча пенять (и на власть тявкать), коли рожа крива, в смысле - хрен вам не автобусы низкопольно-кормфортные, пока не будете вести себя по-людски. Кррасава!!!
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