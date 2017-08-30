Железной рукой: Игорь Годзиш поборет хамство и мат в автобсуах

Сегодня на сессии Архангельской городской Думы были утверждены Правила пользования автомобильным транспортом, осуществляющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам. Таким образом, теперь для перевозчиков и пассажиров появится своеобразный свод правил, по которым отныне придется существовать.

Глава Архангельска Игорь Годзиш с самого начала своей деятельности на посту заявлял, что намерен сделать рынок автоперевозок в городе цивилизованным. Вот что он сказал сегодня:

- Принципиальная позиция Администрации Архангельска – качество автобусных перевозок необходимо менять. В областном центре горожан будут обслуживать современные низкопольные автобусы, требования к соблюдению графиков и маршрута, объявлению остановок, внешнему виду и поведению кондукторов и водителей изложены в муниципальных контрактах. А Правила пользования предназначены как для перевозчиков, так и для пассажиров, которые смогут непосредственно в салоне автобуса прочитать, что они обязаны делать, на что имеют право, и что им обязан предоставить перевозчик.

Так, в новых правилах предусмотрено, что водитель обязан останавливаться для посадки и высадки пассажиров во всех остановочных пунктах, предусмотренных маршрутом, а кондуктор должен оказывать помощь инвалидам. Кондуктору и водителю запрещается включать громкую музыку, курить в транспортном средстве даже при отсутствии в нем пассажиров, использовать рации во внеслужебных целях и употреблять нецензурные выражения.

Стоит отметить, что минувшим летом Игорь Годзиш три раза прокатился на общественном транспорте и сделал свои выводы о его работе. Сначала он проехал на самом "легком" маршруте - № 54, а затем уже поездил по городским окраинам - Сульфату и Фактории на маршрутах № 60 и 44. Причем, в двух последних маршрутах Игорь Викторович ездил инкогнито, один раз в темных очках. Свои замечания перевозчикам он сразу же высказал, оставшись недовольным пропуском остановок, теснотой и уровнем обслуживания пассажиров. Сами перевозчики на "автобусную перестройку" в Архангельске отреагировали болезненно и заявили, что городу может угрожать "транспортный коллапс", а также заисилие иногородних коммерсантов, которые якобы вытеснят местных.