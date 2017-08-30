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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/20/53001.html

Общество

На 29-м лесозаводе отремонтируют мост

На 29-м лесозаводе отремонтируют мост
По информации МУП «Аркомхоз» с 21 часа 25 сентября до 7 часов 26 сентября будут производиться работы по ремонту моста через реку Большая Рада в поселке лесозавода № 29.

На этот период мост будет закрыт для движения автомобильного транспорта, - сообщает пресс-служба городской администрации.

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