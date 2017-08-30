Депутаты Поморья принимают предложения по внесению изменений в законопроект

13 сентября 2017 года распоряжением председателя Архангельского областного Собрания депутатов создана рабочая группа по проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон «О введении в действие на территории Архангельской области налога на имущество организаций в соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Архангельской области», сообщает пресс-служба облсобрания.

В состав рабочей группы вошли депутаты областного Собрания, представители правительства Архангельской области, руководители исполнительных органов региональной власти, представители бизнеса и общественных организаций. Возглавляет рабочую группу заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Надежда Виноградова, - сообщает "Регион 29".

В настоящее время проект закона готовится ко второму чтению. Рабочая группа продолжает приём поправок к законопроекту, а также замечаний и предложений по уже внесённым поправкам в срок до 11:00 25 сентября по телефону 8 (8182) 286 514 или электронной почте: a.golovina@aosd.ru.

Заседание рабочей группы состоится 28 сентября в 14:30 в областном Собрании по адресу: площадь Ленина, 1, кабинет 503.

Изменения в областной закон приняты в первом чтении на 36-й сессии Архангельского областного Собрания депутатов 28 июня 2017 года. Во втором чтении законопроект будет вынесен на октябрьскую сессию областного Собрания.