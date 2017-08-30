Вельский район представит на Маргаритинской ярмарке местный мёд и сувениры

На своей ярмарочной площадке в юбилейный для Архангельской области год Вельский район продемонстрирует продукцию предприятий деревообработки и товары традиционных народных промыслов.

Основная идея презентации района – позиционирование его как одного из передовых лесозаготовительных районов региона со славной историей и весомыми достижениями. Неслучайно стомиллионный кубометр древесины страны в 1975 году было поручено заготовить бригаде вельского стахановца Н.Д. Курова.

Будет представлена продукция района и в торговых рядах Маргаритинской ярмарки. Так, сельскохозяйственный промышленный кооператив «Прогресс» планирует привезти более 20 тонн картофеля и овощей, Вельский райпотребсоюз представит мясную и рыбную продукцию, а предприниматель Ирина Ждановская – вельский мёд и сувениры.