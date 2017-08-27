Семейные пары Архангельска, находящиеся в состоянии развода, смогут бесплатно пойти к семейному психологу

Агентство ЗАГС Архангельской области совместно с Северным государственным медицинским университетом начинают новый проект «Дадим друг другу шанс», направленный на профилактику разводов и сохранение семьи.

В рамках проекта разработана программа по восстановительной медиации, направленная на работу с семейными парами, находящимися в состоянии развода.

После подачи заявления на развод у всех семейных пар впереди ещё целый месяц до принятия окончательного решения и официального расторжения брака в ЗАГСе. В этот период у них есть возможность бесплатно посетить профессионального психолога, который проведет беседу с обоими супругами, а также с каждым отдельно.

Встречи с психологом-медиатором помогут изменить первоначальный негативный настрой, направить пару на поиск конструктивного решения семейной проблемы и, в итоге, сохранить семью.

Консультативную помощь семьям оказывают специалисты кафедры психиатрии и клинической психологии Северного государственного медицинского университета.

Записаться на приём и получить приглашение на индивидуальную консультацию с психологом-медиатором можно по телефону агентства ЗАГС Архангельской области: (8182) 201-400.

— Главная цель нашего совместного с СГМУ проекта – помощь в создании, построении и сохранении здоровых и гармоничных взаимоотношений в семье, а также профилактика разводов, – рассказала руководитель агентства ЗАГС Архангельской области Ирина Андреечева. – Как показывает статистика, с проблемами развода сталкивается каждая пятая пара. Кризис требует поиска всевозможных видов помощи семье, в том числе и психологической.

Консультирование психолога и есть один из способов такой помощи. Нередко для разрешения семейных конфликтов, достаточно получить квалифицированные советы, которые помогут увидеть ситуацию как бы «со стороны», разобраться в себе, научат слушать и слышать друг друга, подчеркнула Ирина Андреечева.

Агентство ЗАГС Архангельской области