В Архангельске 97,4% домов подключены к теплоснабжению

Директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин прокомментировал ситуацию с подключением столицы Поморья к теплоснабжению.

По информации Никиты Кривонкина, 97,4% домов подключены к теплу. Без теплоснабжения остаётся один дом, запитанный от локальных котельных, и 73 дома – от Архангельской ТЭЦ.

- Среди неподключенных домов в десяти продолжаются ремонтные работы по решению собственников за счет средств, накопленных на счетах ТСЖ. В 47 домах тепло не появилось по вине УК «Мир», «Восход», «Держава». Ситуация по этим домам разбирается еженедельно на оперативном штабе, проведен ряд проверок государственной жилищной инспекцией, муниципальным жилищным контролем, выданы предписания, в случае необходимости дела направляются в суд для вынесения административного наказания, - пояснил Никита Кривонкин.

Еще в ряде домов в процессе подключения к теплоснабжению были выявлены дефекты на сетях, к пятнице все они должны быть устранены.

В учреждениях социальной сферы отопительный сезон проходит в штатном режиме, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Что касается коммерческих объектов, то собственник сам принимает решение, когда подключать здание к теплоснабжению

- По объектам торговли, офисным зданиям мы держим ситуацию на контроле, но рассчитываем и на благоразумие самих собственников, которые должны обеспечить комфортные условия для своих клиентов, - подчеркнул Никита Кривонкин.