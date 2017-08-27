В профильных лагерях Архангельска отдохнуло 250 школьников В летние каникулы в Архангельске наряду с лагерями с дневным пребыванием функционировали специализированные (профильные) лагеря, в которых отдохнуло и оздоровилось 250 детей. Юные горожане побывали на Соловках, в математическом лагере на Пинеге, приняли участие в военно-патриотической смене Центра «Архангел», - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Особое внимание при организации летней кампании уделялось вопросам обеспечения безопасности, в частности при организации мероприятий на воде. - Интерес к лагерям с круглосуточным пребыванием детей возрастает. К сожалению, охватить всех желающих услугой по организации летней кампании не представляется возможным. Поэтому Центр "Архангел" в прошлом году впервые организовал смену на коммерческой основе. В 2017 году было организовано уже две платные смены, охват составил 55 человек, - отметила начальник отдела общего и дополнительного образования Наталья Кудряшова. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 11:53