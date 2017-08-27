В связи с проведением Маргаритинской ярмарки в Архангельске будут перекрыты некоторые улицы С 20 по 24 сентября ряд улиц города будут частично закрыты для движения. Так, для движения всех видов транспорта закрываются: - ул. Иоанна Кронштадтского от пр. Троицкого до пр. Ломоносова: 20 сентября – с 8 до 20 часов,

21 сентября с 7 до 20 часов,

22 сентября с 8 до 20 часов,

23 сентября с 8 до 20 часов,

24 сентября с 8 до 20 часов; - ул. Выучейского, по нечетной стороне, от пр. Ломоносова до пр. Троицкого: 21 сентября с 10:00 до 19:30,

22 сентября с 10:00 до 19:30,

23 сентября с 10:00 до 19:30,

24 сентября с 10 до 17 часов; - пр. Чумбарова-Лучинского от ул. Иоанна кронштадтского до ул. Выучейского: 21 сентября с 10:00 до 19:30,

22 сентября с 10:00 до 19:30,

23 сентября с 10:00 до 19:30,

24 сентября с 10 до 17 часов. Нашли ошибку? Выделите текст,

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