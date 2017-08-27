В связи с проведением Маргаритинской ярмарки в Архангельске будут перекрыты некоторые улицы

Так, для движения всех видов транспорта закрываются:
- ул. Иоанна Кронштадтского от пр. Троицкого до пр. Ломоносова:
- 20 сентября – с 8 до 20 часов,
- 21 сентября с 7 до 20 часов,
- 22 сентября с 8 до 20 часов,
- 23 сентября с 8 до 20 часов,
- 24 сентября с 8 до 20 часов;
- ул. Выучейского, по нечетной стороне, от пр. Ломоносова до пр. Троицкого:
- 21 сентября с 10:00 до 19:30,
- 22 сентября с 10:00 до 19:30,
- 23 сентября с 10:00 до 19:30,
- 24 сентября с 10 до 17 часов;
- пр. Чумбарова-Лучинского от ул. Иоанна кронштадтского до ул. Выучейского:
- 21 сентября с 10:00 до 19:30,
- 22 сентября с 10:00 до 19:30,
- 23 сентября с 10:00 до 19:30,
- 24 сентября с 10 до 17 часов.