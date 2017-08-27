Шенкурский район привезет на Маргаритинку чипсы из репы и моркови

Кроме этой оригинальной продукции из деревни Суланда, в ярмарочном павильоне можно будет познакомиться с лесными предприятиями и туристическим потенциалом шенкурской земли.

Можно будет увидеть представителей Шенкурского района и в торговых рядах ярмарки. Уже несколько лет участвует в Маргаритинке крестьянско-фермерское хозяйство Любови Дорониной «Росток» из Едьмы с коронным продуктом – картофелем сортов «Удача» и «Невский».

Ещё один постоянный участник ярмарки в Архангельске – ООО «Севера Дар» Юрия Заседателева, который уже несколько лет производит напитки на основе иван-чая, причём в ассортименте его продукции есть чаи с различными добавками – травами, плодами шиповника.

Изделия мастеров из Шенкурска можно будет приобрести в отдельной торговой палатке.

В ремесленном форуме, который также пройдёт в рамках Маргаритинской ярмарки, примут участие шенкурские мастера Евгения Димитрова, Максим Бутусов, Виктор Атларов, Алексей Бессонов, Марина Малышева. Их работы также станут частью выставки «Незабытые ремёсла», которую организует Дом народного творчества.