В Петровском сквере археологи завершили полевую часть исследования

В ходе реализации проекта по реконструкции и благоустройству Петровского сквера на его территории проводились археологические изыскания. Специалистами было выполнено несколько шурфов и обнаружен фундамент легендарной беседки Грина.

Данная часть работ завершена, поэтому проектировщик и городские власти приступают к следующему этапу реконструкции. - Уже завтра планируется закапывать шурфы, через которые исследовался фундамент беседки. Таким образом, полевая часть исследования будет завершена. И далее специалисты приступят к камеральным работам, то есть всесторонней научной обработке материалов, собранных в процессе полевых изысканий, - пояснил директор ООО «Архстройэкспертиз» Дмитрий Агапов.

Завершение полевых работ позволяет администрации Ломоносовского округа приступить к благоустройству газонов сквера.

- В настоящее время проводятся аукционные процедуры на выполнение работ по обустройству газонов. Всего предполагается затратить на эти цели порядка 9 млн. рублей. При этом самые дорогостоящие виды работ – это ручное выравнивание грунта и укрепление склонов, в том числе, укладка биосетки. Этот экологичный и прочный материал позволяет предотвратить в последующем осыпание грунта со склонов. Наша задача не только придать красивый вид газонам на следующее лето, но и обеспечить их сохранность через несколько лет. Реконструкция сквера предполагает именно такой подход, - отметил глава администрации Ломоносовского округа Николай Боровиков.

Общая площадь территории, на которой уже следующей весной появится свежая газонная трава, в Петровском сквере составляет более 1 гектара, - сообщает пресс-служба городской администрации.