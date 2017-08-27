Ветер северо-восточный 6-11 м/с, ночью местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7°, на юго-востоке области +4,+9° ; днем +7,+12°, - сообщает Северное УГМС.
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Среда, 20 сентября, 01:56
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/20/52981.html
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20 сентября в Поморье сохранится прохладная погода
Облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов небольшой , местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный 6-11 м/с, ночью местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7°, на юго-востоке области +4,+9° ; днем +7,+12°, - сообщает Северное УГМС.
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