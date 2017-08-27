В Архангельске продолжается капремонт жилых домов

В краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2017 год включено 103 дома. Общая сумма затрат на эти работы составляет 388,3 млн. руб.

Сейчас капремонт проводится в 74 домах, запланированных на текущий год, а также на незавершенных объектах 2016 года.

В деревянных жилых домах основной вид работ – ремонт фундамента, в то время как в 5-9-этажных домах – восстановление кровельного покрытия и инженерных коммуникаций. По информации Фонда капитального ремонта на 100% выполнены работы в 14 домах, ведутся работы в 74 домах, которые планируется завершить до конца текущего года. В краткосрочный план капитального ремонта на 2018 год включено 59 домов, в которых будет проведены работы на общую сумму 229,6 млн. руб, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Руководитель Фонда капитального ремонта Архангельской области Александр Бараев сообщил, что в этом году впервые в план капитального ремонта включены работы по замене лифтового оборудования. По городу Архангельск запланированы работы по замене лифтов в 37 домах. Работы должны быть выполнены до конца текущего года.

- Проблемный вопрос реализации региональной программы – неготовность некоторых собственников жилья допускать специалистов в свои квартиры для проведения необходимых работ по замене свайного основания, а также выполнять последующий ремонт в жилом помещении за свой счет. По существующим правилам, если собственники жилья принимают отрицательное решение на общем собрании, то такой дом переносится в конец программы капремонта, то есть на 2040-е годы, - отметил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.