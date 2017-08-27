В областном центре ремонтируют улицу Вельскую

На улице Вельской продолжается ремонт дороги с обустройством тротуаров. Кроме того, решается вопрос о приведении в порядок прилегающей к проезжей части территории.

Дело в том, что непосредственно у проезжей части стоит порядка десяти гаражей, являющихся несанкционированными постройками, то есть горожане установили их незаконно, не имея на это разрешения. В то же время эти строения представляют опасность для всех участников движения.

Как сообщил и.о. главы округа Майская горка Алексей Ганущенко, на гаражи наклеены объявления с информацией о необходимости в добровольном порядке снести гаражи и привести земельный участок в порядок в срок до 27 сентября.

В случае, если этого не будет сделано, в соответствии с Положением о выявлении и сносе самовольно установленных объектов на территории города работы по сносу будут проведены администрацией округа, а собственники должны будут оплатить расходы.

По всем возникающим вопросам горожане могут звонить в администрацию округа Майская горка по тел.: 66-56-40