В Архангельске пройдёт фестиваль "Виват, студент"

В Молодежном культурном центре «Луч» 22 сентября в 15:00 стартует XIII молодежный фестиваль студенческого творчества «Виват, студент!».

Более 50 различных профессиональных направлений фестиваль объединит в едином творческом движении: это студенческое видео и фотоискусство, вокальное и хореографическое творчество, театральный жанр, а также командные соревнования в спорте. В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы по направлениям и встречи с деятелями культуры и искусства,- сообщает пресс-служба городской администрации.

Борьба за командное первенство развернется уже на самом открытии фестиваля: командам предстоит представить свой вуз в творческой форме в рамках конкурса «Приветствие!».

- Фестиваль - это возможность познакомиться со своими сверстниками, завести новые знакомства и создать интересные творческие союзы. В таком деле, конечно же, без соревновательного духа ни куда. Но за несколько месяцев конкурсных испытаний, мастер-классов, встреч и общения ребята становятся одной большой творческой студенческой семьей, - отметил начальник отдела по делам молодежи Андрей Андреев.