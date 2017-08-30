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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/19/52948.html

Общество

80 архангелогородцев заложили именные кирпичи в строящийся дом эко-класса

80 архангелогородцев заложили именные кирпичи в строящийся дом эко-класса
В минувшую субботу, 16 сентября строительный холдинг «Аквилон Инвест» пригласил жителей города на ежемесячную экскурсию по своим объектам в Архангельске.

На этот раз в ней поучаствовало 80 человек. Впервые на экскурсии «Аквилон Инвеста» участники смогли внести свой собственный вклад в строительство нового дома – заложили именные кирпичи на строительстве ЖК «Green Park».

Экскурсия началась с объекта на улице Маяковского в Соломбале — жилого комплекса «Аврора», который уже полностью сдан и заселяется новыми жильцами. Дальше участники двинулись к центру города, на другой объект холдинга — ЖК «Зелёный квартал» на пересечении улицы Гайдара и проспекта Новгородский.

Также участники экскурсии увидели и самый высокий объект в городе, строительством которого тоже занимается «Аквилон Инвест» - ЖК «Империал», 25-этажный элитный дома на пересечении улицы Воскресенской и Обводного канала. Кстати, здание это было построено с большим запасом прочности — фундамент состоит из полутора тысяч железобетонных свай, а их несущая способность рассчитана на 50 этажей.

Но главной отличительной особенностью этой экскурсии стал «Праздник кирпича», который прошёл на строящемся ЖК эко-класса «Green Park» на улице Выучейского. Участникам экскурсии предложили оставить свой след в строительстве этого дома — заложить именной кирпич в стену, и, несмотря на пасмурную и дождливую погоду, желающих нашлось немало.

- Когда появилась такая возможность - заложить в новый дом кирпич со своим именем, я конечно захотела это сделать. Это классное ощущение, что ты приложил руку к чему-то значимому. Жаль, что погода сегодня подвела, но экскурсия всё отличная, - поделилась впечатлениями участница экскурсии Кристина Фёдорова.

Проект «Green Park» отличается от других проектов холдинга «Аквилон-инвест» внедрением принципа экономии природных ресурсов. Этот проект имеет самый высокий класс энергоэффективности. Как при планировке квартир, так и в благоустройстве дворов этого ЖК будут использоваться передовые достижения в эргономике и экологии.

- Жилой комплекс «Грин Парк» - первый комплекс эко-класса в Архангельске. Здесь мы постарались уделить внимание именно дворовой территории. Она будет закрытая и с видеонаблюдением, кроме того, здесь будет отдельная зона для выгула собак. Также будет многофункциональная детская площадка, и будет проработан искусственный ландшафт – будет высажена целая аллея, - рассказал руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Фёдоров.

Он добавил, что подобная акция проводится в Архангельске впервые, и компания вполне довольна первыми результатами. Ещё одной особенностью этой экскурсии стало то, что все её участники получили скидку на покупку квартиры на любом объекте холдинга «Аквилон-инвест» до 230 000 рублей.

Закончилась экскурсия посещением самых живописных объектов холдинга на Набережной Северной Двины - многофункционального делового центра «Delta» и двух жилых комплексов «Alpha» и «Омега Хаус». Все участники по достоинству оценили первый за 30 лет проект комплексной застройки Архангельска.

Все подробности о жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» можно узнать по телефону 65-00-08.

Константин Журавлёв, Сегодня 09:40

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