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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/18/52963.html

Общество

Жители посёлка Талаги провели экологический воскресник

Жители посёлка Талаги провели экологический воскресник
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Еще в начале лета жители двух домов – 7 и 9 по улице аэропорт Архангельск приняли участие в конкурсе на участие в федеральном проекте «ЖКХ и городская среда».

В соответствии с проектом благоустройства во дворах будет обновлен асфальт, построена детская площадка, заброшенный пока стадион будет отсыпан щебнем, а в распоряжении жителей появятся новые гостевые парковки. Общая стоимость проекта составила 4,5 миллиона рублей. Они были выделены на условиях софинансирования из федерального, областного и городского бюджетов. Еще 6% от этой суммы – деньги самих жильцов, которые выделила со счета домов управляющая компания.

- Мы очень рады, что среди жителей нашего округа есть неравнодушные люди, которым не все равно, как выглядят их дворы. Именно они и стали главной движущей силой этого и других проектов благоустройства, которые сегодня реализуются в округе, – рассказывает глава администрации Октябрьского округа Александр Калинин.

Городские власти оказывают инициативным группам необходимую поддержку – инструментом, материалами, но главное – контролем за работой подрядчиков.

Одним из условий участия в программе остается вклад самих жителей: горожане могут поучаствовать в общем деле деньгами и собственным трудом. Именно поэтому воскресным утром во дворы своих домов в Талагах вышло около 70 человек. Участники мероприятия высадили 40 саженцев пихты и разбили 2 клумбы. Работали целыми семьями – с детьми и внуками, а самым старшим участником праздника труда стала Эмилия Папст - ветеран Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба городской администрации. 

- Я живу в этом доме с 2002 года и каждый раз радуюсь, когда выхожу во двор. Летом у нас повсюду цветут цветы, красивые фигуры из дерева – все это появилось в нашем дворе благодаря жильцам – моим соседям, - рассказывает тетя Милия. – Но такого массового субботника за те 15 лет, что я здесь живу, я не помню.

Вчера 18:04

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