Архангельские ученые выявили новый вид пиявок

Считается, что фауна пресных водоемов нашей страны довольно хорошо изучена, и находки новых видов пиявок здесь маловероятны. Однако архангельские ученые впервые обнаружили в России вид моллюсковой пиявки Batracobdella kasmiana, который ранее наблюдался только в Японии и Китае.

Эта пиявка очень многочисленна в бассейне реки Раздольной недалеко от Владивостока, а также в реке Гладкой в Хасанском районе Приморского края. Специалисты из Архангельска уверены, что эта пиявка также должна обитать и в реках Северной и Южной Кореи, но пока еще не была обнаружена там.

Моллюсковая пиявка необычна из-за своего скрытного образа жизни. Она паразитирует внутри раковин беззубок и перловиц – крупных пресноводных двустворчатых моллюсков. Видимо, именно поэтому она никогда раньше не встречалась российским ученым. Специалисты из Архангельска впервые исследовали образ жизни этого необычного вида и предположили, что эта пиявка может с комфортом жить и размножаться внутри раковины.

В одном моллюске может паразитировать свыше 50 пиявок. На юг Приморья этот опасный вид мог проникнуть из рек Японии, Кореи или северо-восточного Китая во время ледникового периода (около 20 тысяч лет назад), когда уровень океана был гораздо ниже и реки этих регионов могли соединяться между собой.

Двустворчатые моллюски очень важны для процессов самоочищения рек и озер. Они питаются путем фильтрации воды, улавливая взвешенные в воде частички ила и водоросли. Таким образом они работают как природные биофильтры. Один моллюск может профильтровать свыше 10 литров воды за сутки.

Из-за загрязнения водоемов многие виды моллюсков стали редкими и исчезающими. Моллюсковая пиявка может быть опасной для моллюсков и негативно влиять на их популяции, поэтому она служит важным объектом для дальнейших практических исследований, сообщает пресс-служба САФУ.