Новости дня

Жители посёлка Талаги провели экологический воскресник

Архангельские ученые выявили новый вид пиявок

В Архангельске "чёрные риэлторы" за квартиру убили двух пожилых людей

В областном центре почти завершилось подключение жилых домов к теплоснабжению

Мобильная версия 16+

Понедельник, 18 сентября, 19:16

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/18/52959.html

Общество

Архангельские ученые выявили новый вид пиявок

Архангельские ученые выявили новый вид пиявок
Считается, что фауна пресных водоемов нашей страны довольно хорошо изучена, и находки новых видов пиявок здесь маловероятны. Однако архангельские ученые впервые обнаружили в России вид моллюсковой пиявки Batracobdella kasmiana, который ранее наблюдался только в Японии и Китае.

Эта пиявка очень многочисленна в бассейне реки Раздольной недалеко от Владивостока, а также в реке Гладкой в Хасанском районе Приморского края. Специалисты из Архангельска уверены, что эта пиявка также должна обитать и в реках Северной и Южной Кореи, но пока еще не была обнаружена там.

Моллюсковая пиявка необычна из-за своего скрытного образа жизни. Она паразитирует внутри раковин беззубок и перловиц – крупных пресноводных двустворчатых моллюсков. Видимо, именно поэтому она никогда раньше не встречалась российским ученым. Специалисты из Архангельска впервые исследовали образ жизни этого необычного вида и предположили, что эта пиявка может с комфортом жить и размножаться внутри раковины.

В одном моллюске может паразитировать свыше 50 пиявок. На юг Приморья этот опасный вид мог проникнуть из рек Японии, Кореи или северо-восточного Китая во время ледникового периода (около 20 тысяч лет назад), когда уровень океана был гораздо ниже и реки этих регионов могли соединяться между собой.

Двустворчатые моллюски очень важны для процессов самоочищения рек и озер. Они питаются путем фильтрации воды, улавливая взвешенные в воде частички ила и водоросли. Таким образом они работают как природные биофильтры. Один моллюск может профильтровать свыше 10 литров воды за сутки. 

Из-за загрязнения водоемов многие виды моллюсков стали редкими и исчезающими. Моллюсковая пиявка может быть опасной для моллюсков и негативно влиять на их популяции, поэтому она служит важным объектом для дальнейших практических исследований, сообщает пресс-служба САФУ.

Сегодня 17:39

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В областном центре почти завершилось подключение жилых домов к теплоснабжениюСегодня 15:38

Капремонт не для всех: "Раскрепостят" ли жильцов ветхих домов?Сегодня 13:18
2 комментария

В Архангельске представили особые продукты, подходящие северным людямСегодня 11:08
1 комментарий

«Водник» одержал вторую крупную победу подрядСегодня 08:32

18 сентября в Поморье ожидаются дожди и туманыСегодня 08:29

Общество

Жители посёлка Талаги провели экологический воскресникСегодня 18:04

В областном центре почти завершилось подключение жилых домов к теплоснабжениюСегодня 15:38

"Маргарет фэст 2017" - фестиваль ресторанной кухни в ресторане "Кабинет"Сегодня 13:49

Капремонт не для всех: "Раскрепостят" ли жильцов ветхих домов?Сегодня 13:18
2 комментария

Подрядчик, ремонтирующий Чумбаровку, срывает срокиСегодня 12:55
1 комментарий

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Жители посёлка Талаги провели экологический воскресник

В областном центре почти завершилось подключение жилых домов к теплоснабжению

"Маргарет фэст 2017" - фестиваль ресторанной кухни в ресторане "Кабинет"

Капремонт не для всех: "Раскрепостят" ли жильцов ветхих домов?

В Коряжме в рамках государственно-частного партнерства строится школьный спортивно-технический комплекс

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в августе 2017 года

В Поморье АПК Безопасный город, созданный Ростелекомом, переводится в промышленную эксплуатацию

Сотрудники группы "Илим" получили награды губернатора в связи с профессиональным праздником

На 2018 год коряжемцы заявили в благотворительный фонд «Илима» 55 проектов на 36 миллионов рублей

Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом

Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь Скубенко

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?

Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов

В Архангельске "чёрные риэлторы" за квартиру убили двух пожилых людей

В Котласе пожилая женщина попала в реанимацию из-за замыкания в морозилке

В Северодвинске беременная женщина пострадала в ДТП

В округе Варавино-Фактория произошло жестокое убийство

В Коношском районе девушка била пятилетнюю падчерицу

Определены победители финала Кубка области по стендовой стрельбе

В Северодвинске прошёл региональный фестиваль футбола

«Водник» одержал вторую крупную победу подряд

В столице Поморья прошёл "Кросс нации - 2017"

Новодвинцы пробежали кросс "Золотая осень"

Артисты из Карелии, Коми и Вологды выступят в Архангельске

Культурные центры города начинают творческий сезон

Выставка художника Владимира Коркодыма «Поэзия правды» открылась в Вельске

Северодвинский музыкант участвует в шоу "Голос" на Первом канале

Жители Поморья увидят фильм норвежского режиссера
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru