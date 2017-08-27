В областном центре почти завершилось подключение жилых домов к теплоснабжению

Более 80% жилищного фонда города уже получает теплоноситель. Сегодня отопительный период должен начаться в оставшихся домах Ломоносовского и Октябрьского округов.

В течение лета осуществлялась подготовка котельных, теплосетей и центральных тепловых пунктов, а также непосредственно жилищного фонда, к очередному отопительному сезону, который стартовал в этом году 12 сентября.

Теплоноситель уже подается в дома Соломбальского, Северного, Маймаксанского, Исакогорского и Цигломенского округов, а также Майской Горки и округа Варавино-Фактория. В Октябрьском округе отопление дали более чем в 60% домов, в Ломоносовском – в 40%.

- В соответствии с распоряжением сегодня отопительный период должен начаться во всех жилых домах. Исключение составляют несколько домов, где устраняются аварии или завершаются работы по капитальному ремонту. Кроме того, ряд ТСЖ приняли решение отложить начало подключения на несколько дней по собственной инициативе. По информации Архангельской ТЭЦ техническая возможность подключить потребителей к теплоснабжению создана, поэтому в случае, если до конца сегодняшнего дня в квартире не потеплеют батареи, необходимо обращаться в свою управляющую компанию, - пояснил ситуацию заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.

Что касается запаса топлива, то он создан в полном объеме. Заключены контракты на дальнейшую поставку топлива, - сообщает пресс-служба городской администрации.