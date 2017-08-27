Новости дня

Жители посёлка Талаги провели экологический воскресник

Архангельские ученые выявили новый вид пиявок

В Архангельске "чёрные риэлторы" за квартиру убили двух пожилых людей

В областном центре почти завершилось подключение жилых домов к теплоснабжению

Мобильная версия 16+

Понедельник, 18 сентября, 19:16

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/18/52957.html

Общество

В областном центре почти завершилось подключение жилых домов к теплоснабжению

В областном центре почти завершилось подключение жилых домов к теплоснабжению
Более 80% жилищного фонда города уже получает теплоноситель. Сегодня отопительный период должен начаться в оставшихся домах Ломоносовского и Октябрьского округов.

В течение лета осуществлялась подготовка котельных, теплосетей и центральных тепловых пунктов, а также непосредственно жилищного фонда, к очередному отопительному сезону, который стартовал в этом году 12 сентября. 

Теплоноситель уже подается в дома Соломбальского, Северного, Маймаксанского, Исакогорского и Цигломенского округов, а также Майской Горки и округа Варавино-Фактория. В Октябрьском округе отопление дали более чем в 60% домов, в Ломоносовском – в 40%.

- В соответствии с распоряжением сегодня отопительный период должен начаться во всех жилых домах. Исключение составляют несколько домов, где устраняются аварии или завершаются работы по капитальному ремонту. Кроме того, ряд ТСЖ приняли решение отложить начало подключения на несколько дней по собственной инициативе. По информации Архангельской ТЭЦ техническая возможность подключить потребителей к теплоснабжению создана, поэтому в случае, если до конца сегодняшнего дня в квартире не потеплеют батареи, необходимо обращаться в свою управляющую компанию, - пояснил ситуацию заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.

Что касается запаса топлива, то он создан в полном объеме. Заключены контракты на дальнейшую поставку топлива, - сообщает пресс-служба городской администрации.  

Сегодня 15:38

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Капремонт не для всех: "Раскрепостят" ли жильцов ветхих домов?Сегодня 13:18
2 комментария

В Архангельске представили особые продукты, подходящие северным людямСегодня 11:08
1 комментарий

«Водник» одержал вторую крупную победу подрядСегодня 08:32

18 сентября в Поморье ожидаются дожди и туманыСегодня 08:29

В Архангельске зоозащитники вышли на митингВчера 11:14
1 комментарий

Общество

Жители посёлка Талаги провели экологический воскресникСегодня 18:04

Архангельские ученые выявили новый вид пиявокСегодня 17:39

"Маргарет фэст 2017" - фестиваль ресторанной кухни в ресторане "Кабинет"Сегодня 13:49

Капремонт не для всех: "Раскрепостят" ли жильцов ветхих домов?Сегодня 13:18
2 комментария

Подрядчик, ремонтирующий Чумбаровку, срывает срокиСегодня 12:55
1 комментарий

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Жители посёлка Талаги провели экологический воскресник

Архангельские ученые выявили новый вид пиявок

"Маргарет фэст 2017" - фестиваль ресторанной кухни в ресторане "Кабинет"

Капремонт не для всех: "Раскрепостят" ли жильцов ветхих домов?

В Коряжме в рамках государственно-частного партнерства строится школьный спортивно-технический комплекс

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в августе 2017 года

В Поморье АПК Безопасный город, созданный Ростелекомом, переводится в промышленную эксплуатацию

Сотрудники группы "Илим" получили награды губернатора в связи с профессиональным праздником

На 2018 год коряжемцы заявили в благотворительный фонд «Илима» 55 проектов на 36 миллионов рублей

Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом

Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь Скубенко

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?

Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов

В Архангельске "чёрные риэлторы" за квартиру убили двух пожилых людей

В Котласе пожилая женщина попала в реанимацию из-за замыкания в морозилке

В Северодвинске беременная женщина пострадала в ДТП

В округе Варавино-Фактория произошло жестокое убийство

В Коношском районе девушка била пятилетнюю падчерицу

Определены победители финала Кубка области по стендовой стрельбе

В Северодвинске прошёл региональный фестиваль футбола

«Водник» одержал вторую крупную победу подряд

В столице Поморья прошёл "Кросс нации - 2017"

Новодвинцы пробежали кросс "Золотая осень"

Артисты из Карелии, Коми и Вологды выступят в Архангельске

Культурные центры города начинают творческий сезон

Выставка художника Владимира Коркодыма «Поэзия правды» открылась в Вельске

Северодвинский музыкант участвует в шоу "Голос" на Первом канале

Жители Поморья увидят фильм норвежского режиссера
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru