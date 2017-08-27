"Маргарет фэст 2017" - фестиваль ресторанной кухни в ресторане "Кабинет"

В рамках культурной программы Маргаритинской ярмарки 21 сентября в 18.30 на территории ресторана «КАБИНЕТ» пройдет фестиваль ресторанной кухни «МАРГАРЕТ ФЭСТ 2017» .

Гости станут участниками гастрономического театра: мастер классы, шоу дегустации, увлекательные игры с призами и подарками, музыкальный аккомпанемент к блюдам. У всех желающих будет уникальная возможность лично пообщаться с местными производителями нашего региона, познакомиться с продукцией, узнать о секретах производства.

Возрастная категория 18+. Подробно об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения по телефону 65-50-51 или по адресу Воскресенская, д. 17, ресторан «Кабинет»