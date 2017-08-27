Подрядчик, ремонтирующий Чумбаровку, срывает сроки

На подготовительном этапе около культурного центра уже вырублены аварийные деревья, выкорчеваны пни, разобраны старые бетонные покрытия, произведен демонтаж детского городка. Теперь специализированная техника – экскаваторы – выравнивают, засыпая песком, площадку. Но сроки отставания немалые – более трех недель.
Директор КЦ «Северный» Светлана Манушкина переживает, что в ходе ремонтных работ разбита площадка у культурного центра, на которой вскоре планируется провести ярмарку.
Директор ООО «Строительно-монтажное управление № 2» Елена Слободянюк заверила, что в ближайшее время асфальт будет восстановлен.
В адрес подрядчика ООО «Строительно-монтажное управление № 2» направлен ряд претензий, - сообщает пресс-служба городской администрации.
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