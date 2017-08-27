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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/18/52952.html

Общество

Подрядчик, ремонтирующий Чумбаровку, срывает сроки

Подрядчик, ремонтирующий Чумбаровку, срывает сроки
Утром 18 сентября глава города Игорь Годзиш оценил ход работ по благоустройству Чумбаровки и территории около КЦ «Северный». Подрядчик обоих объектов - ООО «Строительно-монтажное управление № 2» не соблюдает сроки выполнения работ.

На подготовительном этапе около культурного центра уже вырублены аварийные деревья, выкорчеваны пни, разобраны старые бетонные покрытия, произведен демонтаж детского городка.  Теперь специализированная техника – экскаваторы – выравнивают, засыпая песком, площадку. Но сроки отставания немалые – более трех недель.

Директор КЦ «Северный» Светлана Манушкина переживает, что в ходе ремонтных работ разбита площадка у культурного центра, на которой вскоре планируется провести ярмарку.

Директор ООО «Строительно-монтажное управление № 2» Елена Слободянюк заверила, что в ближайшее время асфальт будет восстановлен.

В адрес подрядчика ООО «Строительно-монтажное управление № 2» направлен ряд претензий, - сообщает пресс-служба городской администрации.

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Комментарии
Гленн, сегодня 13:22

Дайте Диме оклематься... откинулся только человек
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