В Поморье пройдёт краеведческий диктант

19 сентября северян приглашают принять участие в культурно-просветительской акции «День краеведческих знаний». Она приурочена к 80-летию Архангельской области.

Краеведческий диктант состоится в 14:00 и в 17:00 в государственных и муниципальных библиотеках Поморья.

Центральной площадкой в Архангельске станет областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова. К акции уже присоединились 69 муниципальных библиотек из 16 районов и 5 городов области.

Участником диктанта может стать любой житель региона в возрасте 14 лет и старше. Одинаковые по уровню сложности задания включают 30 вопросов, посвящённых истории, географии, экономике, природе, этнографии и литературе Архангельской области.

—Это не классический диктант, а скорее тест. Название в данном случае используется нами символически. Надеемся, что акция пройдёт успешно и в дальнейшем станет традиционной, – рассказала директор библиотеки имени Н.А. Добролюбова Ольга Стёпина.

В преддверии акции организаторы предлагают потренироваться и проверить свои знания.

Результаты диктанта будут опубликованы не позднее 30 сентября на сайте организатора – библиотеки им. Н.А. Добролюбова и на портале «Библиотеки Архангельской области».