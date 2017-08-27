В Архангельске представили особые продукты, подходящие северным людям

Хлеб со сфагнумом, мюсли и мармелад с ягелем — такие продукты презентовал в САФУ доктор медицинских наук Андрей Лобанов. Ученый представил целое меню, которое поможет человеку лучше переносить холод, магнитные бури и перепады атмосферного давления.

Андрей Лобанов приехал в Архангельскую область на научную конференцию и рассказал об особых продуктах питания, разработанных его центром для людей, работающих и живущих на Севере.

— Андрей Александрович, как ученым вашего центра пришла идея заняться разработкой арктического питания?

— Мы исходили из того, что растения и животные Арктики имеют особые приспособительные механизмы, которые компенсируют суровые климатические условия. Поэтому логично использовать именно эти растения и этих животных для приготовления продуктов, повышающих адаптационные возможности человека к арктической среде.

— А на что похожи такие продукты?

— Мы изначально отказались от концепции таблеток и капсул. Большинство наших людей не смогут принимать по утрам горсть таблеток и получать от этого удовольствие — у нас это не заложено в культуре. Поэтому мы разрабатываем привычную еду, просто со специальными свойствами. Это хлеб со сфагнумом (мхом); сухарики и мясо, пропитанные экстрактами различных растений; конфеты на основе агар-агара (продукта, получаемого из водорослей); мармелад из ягеля (лишайника); мюсли, даже шоколад.

— Какими полезными для человека свойствами обладает подобная еда?

— Есть продукты, повышающие устойчивость к холоду; продукты, которые усиливают умственную активность и внимательность. Это полезно для людей, работающих в условиях магнитных бурь, перепадов атмосферного давления и других неблагоприятных факторов. Продукты, помогающие противостоять холоду, актуальны для военных, сотрудников МЧС, для рабочих вахтового метода, моряков, для ученых, осваивающих Арктику, и просто для жителей Севера. Специальное питание существенно повышает не только продуктивность работы, но и шансы на выживание в экстремальной ситуации. Не секрет, что попадая в беду в условиях холода, человек часто погибает еще до того, как критически снижается температура его тела. Иногда людей находят в нескольких метрах от места, где ждало спасение, но потерпевший бедствие не смог добраться туда, потому что перестал ориентироваться в пространстве. Не редки случаи смерти из-за всевозможных осложнений от перенесенного экстремального охлаждения даже спасенных и отогретых людей. Если обратиться к истории, мы увидим, что экспедиции, которые пытались перенести в Арктику рацион родных стран, жили на привозном провианте и практически не использовали местные ресурсы, часто заканчивались весьма печально. Поэтому нами разрабатывается «Арктический паек», который повысит шансы на выживание в экстремальных условиях.

— Можете привести примеры местных ресурсов, которые вы используете при создании «Арктического пайка»?

— Мы используем кровь и различные экстракты органов оленя, жиры рыб нашего региона, очень широко используем растительное сырье. Например, растение «Шикша черная» повышает адаптацию к холоду, улучшает скорость реакции и координацию движений.Кроме «пайка» из местного сырья мы разрабатываем функциональное питание для постоянных жителей Арктики.

— Как проходит процесс производства? Продукты изготавливают ученые в лаборатории?

— В лаборатории мы изготавливаем субстраты — ключевые запчасти для наших продуктов, но мы не печем сами хлеб и не делаем шоколад, за исключением демонстрационных образцов. К нам обращаются предприниматели, держащие профильные производства. Мы обучаем их сотрудников технологии изготовления продуктов с нашими субстратами. Ведь хлеб лучше делают пекари, а конфеты — кондитеры.

— Куда конечный продукт поступает на реализацию: в специализированные эко-магазины или можно увидеть его на полках обычных супермаркетов?

— Он продается в обычных магазинах. Нет особых требований по транспортировке и хранению нашего продукта. Из-за этого предприниматели и продавцы любят его. Например, для перевозки обычной выпечки зимой нужна специальная машина с подогревом, иначе хлеб заморозится в дороге, а при разморозке утратит вкусовые качества. Наш хлеб со сфагнумом можно без проблем замораживать и размораживать. Сфагнум — хороший консервант, хлеб с ним долго не портится, не плесневеет. Часть партии обычного хлеба возвращается производителю из магазинов, потому что ее не раскупили, а срок хранения истек. Хлеб со сфагнумом хоть и дороже, но возврат по нему нулевой, он весь уходит покупателям.

— И какими арктические продукты выходят по стоимости?

— Цену устанавливают предприниматели, а не мы. Например, первая партия хлеба со сфагнумом продавалась по 80 рублей за штуку, но уже сейчас он изготавливается большими объемами, и себестоимость уменьшается. Чем больше будут объемы производства, тем продукция будет дешевле.

— Планируете ли вы экспортировать свою продукцию в другие северные регионы, в частности в Архангельскую область?

— К сожалению, сейчас в основном идет экспорт в среднюю полосу России для производства спортивного питания. Много скупает Москва. Мы работаем не очень давно, выпуск продукции идет всего год, поэтому объемы пока невелики. Для Архангельска, я думаю, наши продукты применимы, но есть свои особенности. В нашей области основная проблема — сердечнососудистые заболевания, а у вас, насколько можно судить по официальным данным, часто встречаются заболевания органов дыхания, так что нужно будет корректировать состав продуктов. Уже сейчас планируется и обсуждается сотрудничество по одному интересному проекту с САФУ. Готовится совместная заявка на крупный международный грант. Это исследование объединит медиков, юристов и экономистов, а более подробную информацию на сегодняшний день разглашать не стоит.