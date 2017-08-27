Новости дня

В Коряжме в рамках государственно-частного партнерства строится школьный спортивно-технический комплекс

"Маргарет фэст 2017" - фестиваль ресторанной кухни в ресторане "Кабинет"

В Котласе пожилая женщина попала в реанимацию из-за замыкания в морозилке

Депутат Палкин и капремонт: "раскрепостят" ли жильцов ветхих домов?

Мобильная версия 16+

Понедельник, 18 сентября, 14:59

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/18/52945.html

Общество

В Архангельске представили особые продукты, подходящие северным людям

В Архангельске представили особые продукты, подходящие северным людям
Фото пресс-службы САФУ
Хлеб со сфагнумом, мюсли и мармелад с ягелем — такие продукты презентовал в САФУ доктор медицинских наук Андрей Лобанов. Ученый представил целое меню, которое поможет человеку лучше переносить холод, магнитные бури и перепады атмосферного давления.

Андрей Лобанов приехал в Архангельскую область на научную конференцию и рассказал об особых продуктах питания, разработанных его центром для людей, работающих и живущих на Севере.

— Андрей Александрович, как ученым вашего центра пришла идея заняться разработкой арктического питания?

— Мы исходили из того, что растения и животные Арктики имеют особые приспособительные механизмы, которые компенсируют суровые климатические условия. Поэтому логично использовать именно эти растения и этих животных для приготовления продуктов, повышающих адаптационные возможности человека к арктической среде.

— А на что похожи такие продукты?

— Мы изначально отказались от концепции таблеток и капсул. Большинство наших людей не смогут принимать по утрам горсть таблеток и получать от этого удовольствие — у нас это не заложено в культуре. Поэтому мы разрабатываем привычную еду, просто со специальными свойствами. Это хлеб со сфагнумом (мхом); сухарики и мясо, пропитанные экстрактами различных растений; конфеты на основе агар-агара (продукта, получаемого из водорослей); мармелад из ягеля (лишайника); мюсли, даже шоколад.

— Какими полезными для человека свойствами обладает подобная еда?

— Есть продукты, повышающие устойчивость к холоду; продукты, которые усиливают умственную активность и внимательность. Это полезно для людей, работающих в условиях магнитных бурь, перепадов атмосферного давления и других неблагоприятных факторов. Продукты, помогающие противостоять холоду, актуальны для военных, сотрудников МЧС, для рабочих вахтового метода, моряков, для ученых, осваивающих Арктику, и просто для жителей Севера. Специальное питание существенно повышает не только продуктивность работы, но и шансы на выживание в экстремальной ситуации. Не секрет, что попадая в беду в условиях холода, человек часто погибает еще до того, как критически снижается температура его тела. Иногда людей находят в нескольких метрах от места, где ждало спасение, но потерпевший бедствие не смог добраться туда, потому что перестал ориентироваться в пространстве. Не редки случаи смерти из-за всевозможных осложнений от перенесенного экстремального охлаждения даже спасенных и отогретых людей. Если обратиться к истории, мы увидим, что экспедиции, которые пытались перенести в Арктику рацион родных стран, жили на привозном провианте и практически не использовали местные ресурсы, часто заканчивались весьма печально. Поэтому нами разрабатывается «Арктический паек», который повысит шансы на выживание в экстремальных условиях.

— Можете привести примеры местных ресурсов, которые вы используете при создании «Арктического пайка»?

— Мы используем кровь и различные экстракты органов оленя, жиры рыб нашего региона, очень широко используем растительное сырье. Например, растение «Шикша черная» повышает адаптацию к холоду, улучшает скорость реакции и координацию движений.Кроме «пайка» из местного сырья мы разрабатываем функциональное питание для постоянных жителей Арктики.

— Как проходит процесс производства? Продукты изготавливают ученые в лаборатории?

— В лаборатории мы изготавливаем субстраты — ключевые запчасти для наших продуктов, но мы не печем сами хлеб и не делаем шоколад, за исключением демонстрационных образцов. К нам обращаются предприниматели, держащие профильные производства. Мы обучаем их сотрудников технологии изготовления продуктов с нашими субстратами. Ведь хлеб лучше делают пекари, а конфеты — кондитеры.

— Куда конечный продукт поступает на реализацию: в специализированные эко-магазины или можно увидеть его на полках обычных супермаркетов?

— Он продается в обычных магазинах. Нет особых требований по транспортировке и хранению нашего продукта. Из-за этого предприниматели и продавцы любят его. Например, для перевозки обычной выпечки зимой нужна специальная машина с подогревом, иначе хлеб заморозится в дороге, а при разморозке утратит вкусовые качества. Наш хлеб со сфагнумом можно без проблем замораживать и размораживать. Сфагнум — хороший консервант, хлеб с ним долго не портится, не плесневеет. Часть партии обычного хлеба возвращается производителю из магазинов, потому что ее не раскупили, а срок хранения истек. Хлеб со сфагнумом хоть и дороже, но возврат по нему нулевой, он весь уходит покупателям.

— И какими арктические продукты выходят по стоимости?

— Цену устанавливают предприниматели, а не мы. Например, первая партия хлеба со сфагнумом продавалась по 80 рублей за штуку, но уже сейчас он изготавливается большими объемами, и себестоимость уменьшается. Чем больше будут объемы производства, тем продукция будет дешевле.

— Планируете ли вы экспортировать свою продукцию в другие северные регионы, в частности в Архангельскую область?

— К сожалению, сейчас в основном идет экспорт в среднюю полосу России для производства спортивного питания. Много скупает Москва. Мы работаем не очень давно, выпуск продукции идет всего год, поэтому объемы пока невелики. Для Архангельска, я думаю, наши продукты применимы, но есть свои особенности. В нашей области основная проблема — сердечнососудистые заболевания, а у вас, насколько можно судить по официальным данным, часто встречаются заболевания органов дыхания, так что нужно будет корректировать состав продуктов. Уже сейчас планируется и обсуждается сотрудничество по одному интересному проекту с САФУ. Готовится совместная заявка на крупный международный грант. Это исследование объединит медиков, юристов и экономистов, а более подробную информацию на сегодняшний день разглашать не стоит.

Пресс-служба САФУ, Сегодня 11:08

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Эсквайр, сегодня 12:43

…оч. полезная и интересная информация! знаю места окрестностях Северодвинска, где целые плантации ягеля, идешь-пинаешь… Завтра же рвану туда, наберу мешок и буду лопать/трескать его всю зиму. Так проживем!!! (а "грузин" Морозов нехай бананы трескает)******** Знаю я, есть края - походи, поищи-ка, попробуй. Там ТАКАЯ земля, там ТАКАЯ трава, а лесов как в местах тех нигде, брат, в помине и нет. Там в озерах вода, будто божья роса, там искрятся алмазами звезды и падают в горы. Я б уехал туда… https://www.youtube.com/watch?v=kQxrPlzxmP8

Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Депутат Палкин и капремонт: "раскрепостят" ли жильцов ветхих домов?Сегодня 13:18
1 комментарий

«Водник» одержал вторую крупную победу подрядСегодня 08:32

18 сентября в Поморье ожидаются дожди и туманыСегодня 08:29

В Архангельске зоозащитники вышли на митингВчера 11:14
1 комментарий

В столице Поморья прошёл "Кросс нации - 2017"Позавчера 19:20

Общество

"Маргарет фэст 2017" - фестиваль ресторанной кухни в ресторане "Кабинет"Сегодня 13:49

Депутат Палкин и капремонт: "раскрепостят" ли жильцов ветхих домов?Сегодня 13:18
1 комментарий

Подрядчик, ремонтирующий Чумбаровку, срывает срокиСегодня 12:55
1 комментарий

«Модный приговор» Архангельску или возрождение народного костюмаСегодня 12:41

В Поморье пройдёт краеведческий диктантСегодня 12:39

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

"Маргарет фэст 2017" - фестиваль ресторанной кухни в ресторане "Кабинет"

Депутат Палкин и капремонт: "раскрепостят" ли жильцов ветхих домов?

Подрядчик, ремонтирующий Чумбаровку, срывает сроки

«Модный приговор» Архангельску или возрождение народного костюма

В Поморье пройдёт краеведческий диктант

В Коряжме в рамках государственно-частного партнерства строится школьный спортивно-технический комплекс

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в августе 2017 года

В Поморье АПК Безопасный город, созданный Ростелекомом, переводится в промышленную эксплуатацию

Сотрудники группы "Илим" получили награды губернатора в связи с профессиональным праздником

На 2018 год коряжемцы заявили в благотворительный фонд «Илима» 55 проектов на 36 миллионов рублей

Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом

Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь Скубенко

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?

Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов

В Котласе пожилая женщина попала в реанимацию из-за замыкания в морозилке

В Северодвинске беременная женщина пострадала в ДТП

В округе Варавино-Фактория произошло жестокое убийство

В Коношском районе девушка била пятилетнюю падчерицу

В Архангельске неизвестные подожгли продуктовый магазин

Определены победители финала Кубка области по стендовой стрельбе

В Северодвинске прошёл региональный фестиваль футбола

«Водник» одержал вторую крупную победу подряд

В столице Поморья прошёл "Кросс нации - 2017"

Новодвинцы пробежали кросс "Золотая осень"

Артисты из Карелии, Коми и Вологды выступят в Архангельске

Культурные центры города начинают творческий сезон

Выставка художника Владимира Коркодыма «Поэзия правды» открылась в Вельске

Северодвинский музыкант участвует в шоу "Голос" на Первом канале

Жители Поморья увидят фильм норвежского режиссера
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru