Ветер ночью переменный 0-5 м/с, днем юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1,+4°; днем +8,+13°, - сообщает Северное УГМС.
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Понедельник, 18 сентября, 09:57
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/18/52938.html
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18 сентября в Поморье ожидаются дожди и туманы
Облачная с прояснениями погода. Местами пройдет дождь, ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер ночью переменный 0-5 м/с, днем юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1,+4°; днем +8,+13°, - сообщает Северное УГМС.
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