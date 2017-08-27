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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/17/52933.html

Общество

Педагоги Поморья обучились финансовой грамотности

Педагоги Поморья обучились финансовой грамотности
Гостями регионального отделения Северо-Западного ГУ Банка России стали преподаватели учреждений среднего профессионального образования, в чьи задачи с недавнего времени входит обучение студентов колледжей и техникумов основам финансовой грамотности.

В столицу Поморья педагоги из городов и районов области приехали, чтобы пройти обучение по дополнительной профессиональной программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности». 

Образовательное путешествие началось с просмотра видеофильма об истории главного банка страны, а завершилось экскурсией в музейно-экспозиционный фонд, где состоялось знакомство с его историей в региональном аспекте.

Предполагается, что в течение начавшегося учебного года в мероприятии примет участие еще несколько групп учителей, которые приедут в Архангельск на дополнительную подготовку по преподаванию курса финансовой грамотности.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области, Вчера 15:00

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