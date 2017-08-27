Архангельск присоединится к Европейской неделе мобильности

Сегодня стартовала Европейская неделя мобильности, завершением которой станет Всемирный день без автомобиля – 22 сентября.

Участникам акция, проходящей в рамках Года экологии, предлагается на один день отказаться от использования личных транспортных средств в пользу общественного транспорта, велосипедов и пешеходных прогулок.

Организатором Европейской недели мобильности выступает ассоциация «The European Mobility Week Campaign», в состав которой входят представители власти и бизнеса из 42 стран мира.

Каждый год эта кампания посвящается различным темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта и загрязнению воздуха в городах. Тема 2017 года звучит как «Экологичная и интеллектуальная мобильность! Совместное использование ведет к будущему».