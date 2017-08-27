В Архангельске зоозащитники вышли на митинг

Архангельские зоозащитники присоединились к Всероссийской акции «Закон нужен сейчас». Она призвана ускорить работу законодателей по принятию закона «Об ответственном отношении с животными».

Как рассказала председатель правления Архангельской региональной общественной организации защиты животных «Покровитель» Татьяна Халина, в нашей стране до сих пор нет закона, который бы защищал животных от жестокого обращения и регламентировал ответственность владельцев Положение животных в обществе – это следствие поведения и отношения к ним людей, оно, к сожалению, на сегодняшний день безответственное и потребительское.

— В законопроекте определены и прописаны важные вещи – животные признаны «чувствующим существам, способным испытывать страх и боль», запрещается поголовно уничтожать бездомных собак и кошек: усыплению будут подлежать только агрессивные и больные животные. Запрещена деятельность передвижных цирков, зоопарков, работа стационарных учреждений, где используются животные должна быть лицензирована. Документом определены права и обязанности владельцев животных, волонтеров, представителей органов государственной власти. Законопроектом запрещается пропаганда жестокого обращения с животными.

Принятие законопроекта позволит продолжить работу по разъяснению основ ответственного отношения к животным, как например, гуманный контроль численности животных не имеющих племенной ценности, а также по созданию «благоприятной среды для воспитания в детях гуманного отношения к животным, – отметила Татьяна.

Закон «Об ответственном обращении с животными», подготовлен к принятию во втором чтении и в настоящий момент находится на рассмотрении в Государственной думе. Его начали готовить еще в 1999 году, но до сих пор его принятие откладывается. Работа над нынешним вариантом законопроекта началась в 2016 году, - сообщает портал "Правда Севера".

Акция «Закон нужен проходит 16-17 сентября более чем в ста городах России.