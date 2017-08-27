Новости дня

Выставка художника Владимира Коркодыма «Поэзия правды» открылась в Вельске

В Архангельске зоозащитники вышли на митинг

17 сентября в Архангельске ожидается дождь

Архангельск посетит делагация Китайской Народной Республики

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 17 сентября, 12:38

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/17/52928.html

Общество

17 сентября в Архангельске ожидается дождь

17 сентября в Архангельске ожидается дождь
Облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой и умеренный дождь.

Ветер западный и северо-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с; днем 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9°; днем +7,+12°, - сообщает Северное УГМС.

Сегодня 10:10

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске зоозащитники вышли на митингСегодня 11:14

В столице Поморья прошёл "Кросс нации - 2017"Вчера 19:20

Северодвинский музыкант участвует в шоу "Голос" на Первом каналеВчера 10:59
1 комментарий

От Лебедева до Скубенко. Кто руководил СеверодвинскомПозавчера 15:13
11 комментариев

Терминал у МРВ снесут к 1 октябряПозавчера 11:45

Общество

В Архангельске зоозащитники вышли на митингСегодня 11:14

Архангельск посетит делагация Китайской Народной РеспубликиВчера 19:25

В Архангельске помолятся об устроении семейной жизниВчера 15:56

Архангельский студент представил программу моделирования трехмерной структуры бумажного полотнаВчера 10:27

Ученые из Архангельска сделали важное открытие в Юго-Восточной АзииВчера 07:50

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске зоозащитники вышли на митинг

Архангельск посетит делагация Китайской Народной Республики

В Архангельске помолятся об устроении семейной жизни

Архангельский студент представил программу моделирования трехмерной структуры бумажного полотна

В Поморье АПК Безопасный город, созданный Ростелекомом, переводится в промышленную эксплуатацию

Сотрудники группы "Илим" получили награды губернатора в связи с профессиональным праздником

На 2018 год коряжемцы заявили в благотворительный фонд «Илима» 55 проектов на 36 миллионов рублей

В 2017 г. площадь воспроизводства лесов и ухода за лесами леспромхозами ГК «Титан» составит более 13,5 тыс. га

Группа "Илим" и правительство региона подписали соглашение

Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом

Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь Скубенко

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?

Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов

В Холмогорском районе школьник погиб в ДТП

В Няндоме руководитель управляющей компании получила «уголовку»

Бывший глава Катунино отправился в колонию строгого режима на восемь лет

В Северодвинске судебный пристав прикинулась бухгалтером чтобы выловить должницу

Внимание: разыскивается мошенница!

В столице Поморья прошёл "Кросс нации - 2017"

Новодвинцы пробежали кросс "Золотая осень"

«Водник» начал новый сезон с победы

В архангельском "Кроссе наций" примут участие 65 "особых" спортсменов

Архангельск присоединится к "Кроссу нации-2017"

Выставка художника Владимира Коркодыма «Поэзия правды» открылась в Вельске

Северодвинский музыкант участвует в шоу "Голос" на Первом канале

Жители Поморья увидят фильм норвежского режиссера

Выставка работ главного фотографа Эрмитажа открылась в Архангельске

В Северном народном хоре начинается новый творческий сезон
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru