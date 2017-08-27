Ветер западный и северо-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с; днем 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9°; днем +7,+12°, - сообщает Северное УГМС.
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Воскресенье, 17 сентября, 12:38
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/17/52928.html
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17 сентября в Архангельске ожидается дождь
Облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой и умеренный дождь.
Ветер западный и северо-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с; днем 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9°; днем +7,+12°, - сообщает Северное УГМС.
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