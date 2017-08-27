Архангельск посетит делагация Китайской Народной Республики

С 19 по 21 сентября в Архангельске прибудет делегация Китайской Народной Республики, в её состав войдут представители Государственного управления по делам туризма КНР и руководители китайских туристических компаний.

Партнёры из Китая посмотрят достопримечательности Архангельска, а также обсудят вопросы сотрудничества в сфере туризма с представителями органов власти и турбизнеса, в ходе которых состоится обсуждение возможностей организации туров из Китая в Архангельскую область, - сообщает отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области.

— Это первый визит в Архангельскую область представителей КНР, курирующих сферу туризма на государственном уровне. Мы планируем представить китайским партнерам не только турпродукты для массового туриста, но и эксклюзивные туры с возможностью посещения арктических территорий, – сообщила заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская.